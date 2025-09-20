Ливерпуль одержал юбилейную победу в мерсисайдском дерби в АПЛ

«Ливерпуль» добыл юбилейную 30-ю победу в мерсисайдском дерби в АПЛ.

20 сентября состоялась игра 5-го тура чемпионата Англии между командами «Ливерпуль» и «Эвертон». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

За всю историю противостояния этих команд в Премьер-лиге состоялось 67 матчей, 30 из которых завершились победой «мерсисайдцев», 11 – выигрышем «ирисок», и 26 – ничьими. Разница голов составила 94:58.

Сейчас «Ливерпуль» (15 очков) возглавляет турнирную таблицу АПЛ, тогда как «Эвертон» (7 очков) оказался на 7-й позиции.