Александра Олейникова – Сильвия Амброзио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 сентября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 163) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Толентино, Италия.

В полуфинале украинка сыграет против представительницы Италии Сильвии Амброзио (WTA 230). Поединок состоится первым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – 18:00 по Киеву.

Это будет четвертая встреча соперниц. Олейникова выиграла все очные противостояния у Амброзио.

Победительница поединка в финале поборется либо против Аранчи Рус, либо против Нурии Бранкаччио.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА