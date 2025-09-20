Александра Олейникова – Сильвия Амброзио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 125 в Толентино
20 сентября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 163) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Толентино, Италия.
В полуфинале украинка сыграет против представительницы Италии Сильвии Амброзио (WTA 230). Поединок состоится первым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – 18:00 по Киеву.
Это будет четвертая встреча соперниц. Олейникова выиграла все очные противостояния у Амброзио.
Победительница поединка в финале поборется либо против Аранчи Рус, либо против Нурии Бранкаччио.
