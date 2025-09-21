Холанд в Ман Сити совершает в среднем одно результативное действие за матч

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в составе английского клуба совершает в среднем одно результативное действие за матч.

21 сентября состоится встреча 5-го тура Премьер-лиги между командами «Арсенал» и «Ман Сити». Начало игры – в 18:30 по Киеву.

В 151 поединке за «горожан» Эрлинг забил 130 голов и отдал 21 результативную передачу.

Если же учитывать всю клубную карьеру норвежца, он провел 338 матчей, в которых отличился 267 забитыми мячами и 57 ассистами. Больше всего голов Холанд забивает именно в АПЛ – 90 в 101 поединке.