Англия
21 сентября 2025, 15:10 | Обновлено 21 сентября 2025, 15:11
8
0

Холанд в Ман Сити совершает в среднем одно результативное действие за матч

Уже сегодня Эрлинг сможет улучшить свою статистику в игре против «Арсенала»

21 сентября 2025, 15:10 | Обновлено 21 сентября 2025, 15:11
8
0
Холанд в Ман Сити совершает в среднем одно результативное действие за матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Ерлинг Холанд

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в составе английского клуба совершает в среднем одно результативное действие за матч.

21 сентября состоится встреча 5-го тура Премьер-лиги между командами «Арсенал» и «Ман Сити». Начало игры – в 18:30 по Киеву.

В 151 поединке за «горожан» Эрлинг забил 130 голов и отдал 21 результативную передачу.

Если же учитывать всю клубную карьеру норвежца, он провел 338 матчей, в которых отличился 267 забитыми мячами и 57 ассистами. Больше всего голов Холанд забивает именно в АПЛ – 90 в 101 поединке.

По теме:
«Эволюция команды». Полная пресс-конференция Слота после матча с Эвертоном
МОЙЕС: «Пока мы заставляем топ-команды бороться – мы движемся правильно»
Фулхэм – Брентфорд – 3:1. Ярмолюк вышел в старте. Видео голов и обзор
Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Арсенал - Манчестер Сити статистика Эрлинг Холанд
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
