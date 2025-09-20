Неймар получил повреждение во время тернировки
Сроки восстановления футболиста остаются неивестными
Бразильский вингер «Сантоса» Неймар получил повреждение во время тренировки. Об этом сообщает Xinhua.
По информации источника, 33-летни футболист покинул тренировку из-за боли в правом бедре. Обследование подтвердило растяжение мышцы правого бедра. Сроки его восстановления остаются неизвестными, футболист проходит лечение.
В текущем сезоне Неймар провел 23 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 6 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.
Ранее Анчелотти сказал, есть ли у Неймара шанс поехать на ЧМ-2026.
