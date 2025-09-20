Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Бразилия
20 сентября 2025, 14:20 | Обновлено 20 сентября 2025, 14:29
Неймар получил повреждение во время тернировки

Сроки восстановления футболиста остаются неивестными

Бразильский вингер «Сантоса» Неймар получил повреждение во время тренировки. Об этом сообщает Xinhua.

По информации источника, 33-летни футболист покинул тренировку из-за боли в правом бедре. Обследование подтвердило растяжение мышцы правого бедра. Сроки его восстановления остаются неизвестными, футболист проходит лечение.

В текущем сезоне Неймар провел 23 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 6 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.

Ранее Анчелотти сказал, есть ли у Неймара шанс поехать на ЧМ-2026.

