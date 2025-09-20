СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 сентября

В субботу, 20 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

14:30 Ливерпуль – Эвертон

1.52 – 4.87 – 6.65

17:15 Реал – Эспаньол

1.23 – 7.60 – 14.00

19:00 Верона – Ювентус

6.90 – 4.08 – 1.60

19:30 Манчестер Юнайтед – Челси

2.66 – 3.75 – 2.69

20:00 AVS – Бенфика

15.00 – 6.75 – 1.20

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.