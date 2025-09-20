Пеп ГВАРДИОЛА: «Ливерпуль и Арсенал могут победить только из-за денег»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мнением о трансферных затратах местных грандов и сравнил свою команду с «Ливерпулем» и «Арсеналом»:

«Если мой замечательный друг Микель Артета выиграет вместе с «Арсеналом» титул чемпиона Английской Премьер-лиги, это произойдет только потому, что они потратили очень много денег, а не потому, что они много работали.

Если Арне Слот снова выиграет титул АПЛ с «Ливерпулем», то это также будет возможно только благодаря финансам, которые они потратили во время летнего трансферного окна. Не так ли? «Ливерпуль» и «Арсенал» могут победить только из-за потраченных денег.

Или это работает только тогда, когда трофей достается «Манчестер Сити»? Все это делают. Все тратят много денег на приобретение новых футболистов. В течение многих лет каждый клуб мог делать все, что пожелает, однако я знаю, что к нашему клубу относятся по-другому», – сказал Гвардиола.

После четырех сыгранных туров в чемпионате лидирует «Ливерпуль», который набрал 12 баллов. На втором месте разместился «Арсенал» – в активе лондонского клуба девять очков. Подопечные Гвардиолы заработали шесть пунктов и занимают восьмое место в турнирной таблице.