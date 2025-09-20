Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «Ливерпуль и Арсенал могут победить только из-за денег»
Англия
20 сентября 2025, 13:39 |
875
5

Пеп ГВАРДИОЛА: «Ливерпуль и Арсенал могут победить только из-за денег»

Наставник «Манчестер Сити» прокомментировал борьбу за титул чемпиона Премьер-лиги

20 сентября 2025, 13:39
875
5
Пеп ГВАРДИОЛА: «Ливерпуль и Арсенал могут победить только из-за денег»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мнением о трансферных затратах местных грандов и сравнил свою команду с «Ливерпулем» и «Арсеналом»:

«Если мой замечательный друг Микель Артета выиграет вместе с «Арсеналом» титул чемпиона Английской Премьер-лиги, это произойдет только потому, что они потратили очень много денег, а не потому, что они много работали.

Если Арне Слот снова выиграет титул АПЛ с «Ливерпулем», то это также будет возможно только благодаря финансам, которые они потратили во время летнего трансферного окна. Не так ли? «Ливерпуль» и «Арсенал» могут победить только из-за потраченных денег.

Или это работает только тогда, когда трофей достается «Манчестер Сити»? Все это делают. Все тратят много денег на приобретение новых футболистов. В течение многих лет каждый клуб мог делать все, что пожелает, однако я знаю, что к нашему клубу относятся по-другому», – сказал Гвардиола.

После четырех сыгранных туров в чемпионате лидирует «Ливерпуль», который набрал 12 баллов. На втором месте разместился «Арсенал» – в активе лондонского клуба девять очков. Подопечные Гвардиолы заработали шесть пунктов и занимают восьмое место в турнирной таблице.

чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Сити Пеп Гвардиола Арсенал Лондон Микель Артета Ливерпуль Арне Слот
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
taras_sidyi
Транжира Гвардіола знає що каже
Ответить
+1
Микола Унгурян
в принципі він сказав трохи інше, якщо говорити про зміст сказаного, але на спорт.юа дуже гарно навчились формувати заголовки
Ответить
0
GloryUkraine
Схоже, що на Пепа напала шиза. 
Ответить
0
Mamay
Останній сезон вже шукає виправдань
Ответить
-2
fifa2020
Мовчав би шейхівський мішок! Виграй АПЛ з Евертоном тоді випендрюйся!
Ответить
-2
