Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. От Гвардиолы до Карседо. 8 испанцев возглавляют клубы ЛЧ 2025/26
Лига чемпионов
16 сентября 2025, 17:13 |
Вспомним, сколько матчей у каждого испанского тренера есть в своем активе в турнире

Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Сегодня начнется новый сезон Лиги чемпионов 2025/26.

Сразу 8 испанских тренеров возглавляют команды-участницы турнира.

Рекордсменом среди них по количеству сыгранных матчей в качестве главного тренера является Пеп Гвардиола (181 матч).

Дебютантом Лиги чемпионов станет Хуан Карлос Карседо из Пафоса.

Испанские тренеры в Лиге чемпионов 2025/26 и количество матчей, которые они ранее сыграли в турнире в качестве тренеров:

  • 181 – Пеп Гвардиола (Манчестер Сити)
  • 62 – Луис Энрике (ПСЖ)
  • 43 – Эрнесто Вальверде (Атлетик)
  • 24 – Микель Артета (Арсенал)
  • 13 – Хаби Алонсо (Реал)
  • 6 – Марселино (Вильярреал)
  • 2 – Хосе Луис Мендилибар (Олимпиакос)
  • 0 – Хуан Карлос Карседо (Пафос)
По теме:
ПСЖ – Аталанта. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Аякс – Интер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Олимпиакос – Пафос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Пеп Гвардиола Хуан Карлос Карседо Манчестер Сити Пафос Луис Энрике ПСЖ Эрнесто Вальверде Атлетик Бильбао Микель Артета Арсенал Лондон Хаби Алонсо Реал Мадрид Марселино Гарсия Тораль Вильярреал Хосе Луис Мендилибар Олимпиакос Пирей Лига чемпионов
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
