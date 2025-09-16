От Гвардиолы до Карседо. 8 испанцев возглавляют клубы ЛЧ 2025/26
Вспомним, сколько матчей у каждого испанского тренера есть в своем активе в турнире
Сегодня начнется новый сезон Лиги чемпионов 2025/26.
Сразу 8 испанских тренеров возглавляют команды-участницы турнира.
Рекордсменом среди них по количеству сыгранных матчей в качестве главного тренера является Пеп Гвардиола (181 матч).
Дебютантом Лиги чемпионов станет Хуан Карлос Карседо из Пафоса.
Испанские тренеры в Лиге чемпионов 2025/26 и количество матчей, которые они ранее сыграли в турнире в качестве тренеров:
- 181 – Пеп Гвардиола (Манчестер Сити)
- 62 – Луис Энрике (ПСЖ)
- 43 – Эрнесто Вальверде (Атлетик)
- 24 – Микель Артета (Арсенал)
- 13 – Хаби Алонсо (Реал)
- 6 – Марселино (Вильярреал)
- 2 – Хосе Луис Мендилибар (Олимпиакос)
- 0 – Хуан Карлос Карседо (Пафос)
De Pep Guardiola a Juan Carlos Carcedo: ocho técnicos españoles dirigen equipos de la Champions League.— Transfermarkt.es (@TMes_news) September 16, 2025
👉 https://t.co/ElbMQb8KCW#ChampionsLeague #UCL pic.twitter.com/Q9CUGT6kxE
