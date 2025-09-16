От Гвардиолы до Карседо. 8 испанцев возглавляют клубы ЛЧ 2025/26

Сегодня начнется новый сезон Лиги чемпионов 2025/26.

Сразу 8 испанских тренеров возглавляют команды-участницы турнира.

Рекордсменом среди них по количеству сыгранных матчей в качестве главного тренера является Пеп Гвардиола (181 матч).

Дебютантом Лиги чемпионов станет Хуан Карлос Карседо из Пафоса.

Испанские тренеры в Лиге чемпионов 2025/26 и количество матчей, которые они ранее сыграли в турнире в качестве тренеров:

181 – Пеп Гвардиола (Манчестер Сити)

62 – Луис Энрике (ПСЖ)

43 – Эрнесто Вальверде (Атлетик)

24 – Микель Артета (Арсенал)

13 – Хаби Алонсо (Реал)

6 – Марселино (Вильярреал)

2 – Хосе Луис Мендилибар (Олимпиакос)

0 – Хуан Карлос Карседо (Пафос)