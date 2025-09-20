Свентек за день накормила двух соперниц баранками и вышла в финал в Сеуле

Вторая ракетка мира Ига Свентек из Польши вышла в финал хардового турнира WTA 500 в Сеуле, Южная Корея.

В полуфинале полька в двух сетах разгромила Майю Джойнт (Австралия, WTA 46), повесив сопернице баранку в первой партии. Ига выиграла матч за 1 час и 7 минут.

WTA 500 Сеул. Хард, 1/2 финала

Ига Свентек (Польша) [1] – Майя Джойнт (Австралия) – 6:0, 6:2

Свентек провела первое очное противостояние против Джойнт.

Ига одержала две победы за одень. Из-за дождей в Сеуле четвертьфинальные встречи были перенесены с 19 сентября на 20, поэтому с утра (по Киеву) Свентек сыграла против Барборы Крейчиковой – 6:0, 6:3.

Свентек вышла в четвертый финал в 2025 году и в 30-й в карьере. Для Иги это будет восьмой решающий поединок на пятисотниках.

В финале Сеула Свентек поборется либо против Катерины Синяковой, либо против Екатерины Александровой.