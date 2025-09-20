Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Свентек за день накормила двух соперниц баранками и вышла в финал в Сеуле
WTA
20 сентября 2025, 12:31 | Обновлено 20 сентября 2025, 12:34
358
0

Свентек за день накормила двух соперниц баранками и вышла в финал в Сеуле

В полуфинале пятисотника в Южной Кореее Ига разгромила Майю Джойнт

20 сентября 2025, 12:31 | Обновлено 20 сентября 2025, 12:34
358
0
Свентек за день накормила двух соперниц баранками и вышла в финал в Сеуле
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Вторая ракетка мира Ига Свентек из Польши вышла в финал хардового турнира WTA 500 в Сеуле, Южная Корея.

В полуфинале полька в двух сетах разгромила Майю Джойнт (Австралия, WTA 46), повесив сопернице баранку в первой партии. Ига выиграла матч за 1 час и 7 минут.

WTA 500 Сеул. Хард, 1/2 финала

Ига Свентек (Польша) [1] – Майя Джойнт (Австралия) – 6:0, 6:2

Свентек провела первое очное противостояние против Джойнт.

Ига одержала две победы за одень. Из-за дождей в Сеуле четвертьфинальные встречи были перенесены с 19 сентября на 20, поэтому с утра (по Киеву) Свентек сыграла против Барборы Крейчиковой – 6:0, 6:3.

Свентек вышла в четвертый финал в 2025 году и в 30-й в карьере. Для Иги это будет восьмой решающий поединок на пятисотниках.

В финале Сеула Свентек поборется либо против Катерины Синяковой, либо против Екатерины Александровой.

По теме:
Определены пары 1/2 финала турнира WTA 500 в Сеуле
Ига Свентек – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Когда сыграет Свентек? Все матчи 1/4 финала пятисотника в Сеуле перенесены
Ига Свёнтек Майя Джойнт WTA Сеул
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На Олд Траффорд вновь живет надежда. Почему боссы МЮ не увольняют Аморима
Футбол | 20 сентября 2025, 08:42 7
На Олд Траффорд вновь живет надежда. Почему боссы МЮ не увольняют Аморима
На Олд Траффорд вновь живет надежда. Почему боссы МЮ не увольняют Аморима

«Красные дьяволы» набрали лишь четыре очка в четырех турах АПЛ, но португальца пока не выгоняют

Италия – Украина – 2:1. Киченок и Костюк проиграли топовым парницам
Теннис | 19 сентября 2025, 18:49 47
Италия – Украина – 2:1. Киченок и Костюк проиграли топовым парницам
Италия – Украина – 2:1. Киченок и Костюк проиграли топовым парницам

Людмила и Марта уступили Эррани и Паолини в решающей игре полуфинала КБДК

Свитолина обратилась к фанатам после поражения от Паолини на КБДК
Теннис | 20.09.2025, 09:52
Свитолина обратилась к фанатам после поражения от Паолини на КБДК
Свитолина обратилась к фанатам после поражения от Паолини на КБДК
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
Футбол | 19.09.2025, 15:32
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Футбол | 20.09.2025, 06:50
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
19.09.2025, 03:45 2
Футбол
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
19.09.2025, 06:55 11
Бокс
МАГУЧИХ: «На 60% была уверенность, что один прыжок – и конец квалификации»
МАГУЧИХ: «На 60% была уверенность, что один прыжок – и конец квалификации»
18.09.2025, 15:38
Другие виды
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
18.09.2025, 17:31 63
Футбол
КРАВЕЦ: «Динамо у меня и Хачериди требовало деньги. Это меня добило»
КРАВЕЦ: «Динамо у меня и Хачериди требовало деньги. Это меня добило»
19.09.2025, 10:28 55
Футбол
ВИДЕО. Риццоли оценил решение остановить атаку на ворота Динамо на 90+3-й
ВИДЕО. Риццоли оценил решение остановить атаку на ворота Динамо на 90+3-й
19.09.2025, 03:21 8
Футбол
Украина проиграла чемпионам и завершила выступления на мировом первенстве
Украина проиграла чемпионам и завершила выступления на мировом первенстве
18.09.2025, 17:57 28
Волейбол
Левченко обратилась к Бех-Романчук: «Я чувствовала, что так и будет»
Левченко обратилась к Бех-Романчук: «Я чувствовала, что так и будет»
18.09.2025, 12:34
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем