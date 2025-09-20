Игорь ДУЛЯЙ: «Я бы на месте этого игрока до конца жизни играл за Шахтер»
Экс-полузащитник «горняков» считает, что Николаю Матвиенко не стоит уходить из Шахтера
Бывший полузащитник донецкого Шахтера Игорь Дуляй дал совет нынешнему капитану «горняков» Николаю Матвиенко. Серб заявил, что защитнику не стоит уходить из расположения «горняков».
– Не удивляет ли вас, что Николай Матвиенко, полноценно заигравший в «Шахтере» при Фонсеке, так и не уехал в Европу?
– Он уже играет в европейской команде – «Шахтере». Если честно, то я бы на месте Матвиенко до конца жизни играл за эту команду. Это его клуб, его страна, он выступает в еврокубках, за сборную, является капитаном. Променять это на что-то...
Из «Шахтера» можно идти только в один из величайших клубов, – сказал лаконично Дуляй.
29-летний Николай Матвиенко является воспитанником «Шахтера».В январе 2023 к украинскому футболисту проявлял интерес «Брайтон». По информации Сергея Палкина, английский клуб предлагал около 16 миллионов евро.
