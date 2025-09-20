Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
20 сентября 2025, 12:04 | Обновлено 20 сентября 2025, 12:44
12

Игорь ДУЛЯЙ: «Я бы на месте этого игрока до конца жизни играл за Шахтер»

Экс-полузащитник «горняков» считает, что Николаю Матвиенко не стоит уходить из Шахтера

Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Матвиенко

Бывший полузащитник донецкого Шахтера Игорь Дуляй дал совет нынешнему капитану «горняков» Николаю Матвиенко. Серб заявил, что защитнику не стоит уходить из расположения «горняков».

– Не удивляет ли вас, что Николай Матвиенко, полноценно заигравший в «Шахтере» при Фонсеке, так и не уехал в Европу?

– Он уже играет в европейской команде – «Шахтере». Если честно, то я бы на месте Матвиенко до конца жизни играл за эту команду. Это его клуб, его страна, он выступает в еврокубках, за сборную, является капитаном. Променять это на что-то...

Из «Шахтера» можно идти только в один из величайших клубов, – сказал лаконично Дуляй.

29-летний Николай Матвиенко является воспитанником «Шахтера».В январе 2023 к украинскому футболисту проявлял интерес «Брайтон». По информации Сергея Палкина, английский клуб предлагал около 16 миллионов евро.

Игор Дуляй Николай Матвиенко Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Перець
Так і буде 
Ответить
+4
AK.228
Уже так и будет 
Ответить
+2
Lesovij7
В 29 лет уже 16 млн никто не даст, тем более постоянные ляпы у него последнее время
Ответить
0
FunnyCat_____
Главное чтобы в сборной не задерживался 
Ответить
-1
Chemp83
Це смішено .днр щик поганий а брат грає в росії
Ответить
-2
FunnyCat_____
🪵 🪵 🪵 
Ответить
-2
serhiy1
Його вже напродавалися.
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
wojsergivan
кто такой дуляй, кто-то знает?
Ответить
-2
Показать Скрыть 2 ответа
Vbolivalnyk-Peter
Та кому він нафіг потрібен? Максимум якийсь ноунейм з чемпіонату Туреччини (в кращому випадку), США чи Азія... Клуби ТОП чемпіонатів таких гравців не потребують... (Вболівальникам Шахтаря, які не хочуть реально дивитися на речі - можете мінусувати!!!)
Ответить
-2
