Легенда Шахтера: «Назначение Турана? Команда выглядела бы намного лучше...»
Игор Дуляй оценил назначение Арды Турана главным тренером «Шахтера»
Бывший полузащитник донецкого Шахтера Игор Дуляй оценил назначение турецкого специалиста Арды Турана на должность главного тренера донецкой команды.
– Как вам Шахтер сегодня при Арде Туране?
– Мало времени прошло. Прошли Бешикташ, но, к сожалению, не смогли выйти в Лигу Европы. Знаете, очень тяжело в те времена, когда ты постоянно в пути. Люди по телевизору смотрят на команду и вообще не знают, сколько команда ездит и летает. Поэтому идут усталость и травмы.
Шахтер выглядел бы намного лучше, если бы в Украине не было войны и царила другая атмосфера. Со всем этим команда будет держать свой высокий уровень и двигаться вперед. Не сомневаюсь в этом.
– Клуб угадал с главным тренером?
– Тренер молодой, энергичный. В прошлом велик футболист. Тот же Фонсека тоже приходил молодым, но имел больше опыта. Туран хочет расти вместе с Шахтером. Выбор такой, какой есть. Верю, что Шахтер подобрал лучший вариант на сегодняшний день, – сказал Дуляй.
