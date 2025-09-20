Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Шахтера: «Назначение Турана? Команда выглядела бы намного лучше...»
Украина. Премьер лига
20 сентября 2025, 10:21 |
1041
3

Легенда Шахтера: «Назначение Турана? Команда выглядела бы намного лучше...»

Игор Дуляй оценил назначение Арды Турана главным тренером «Шахтера»

20 сентября 2025, 10:21 |
1041
3
Легенда Шахтера: «Назначение Турана? Команда выглядела бы намного лучше...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Бывший полузащитник донецкого Шахтера Игор Дуляй оценил назначение турецкого специалиста Арды Турана на должность главного тренера донецкой команды.

– Как вам Шахтер сегодня при Арде Туране?

– Мало времени прошло. Прошли Бешикташ, но, к сожалению, не смогли выйти в Лигу Европы. Знаете, очень тяжело в те времена, когда ты постоянно в пути. Люди по телевизору смотрят на команду и вообще не знают, сколько команда ездит и летает. Поэтому идут усталость и травмы.

Шахтер выглядел бы намного лучше, если бы в Украине не было войны и царила другая атмосфера. Со всем этим команда будет держать свой высокий уровень и двигаться вперед. Не сомневаюсь в этом.

– Клуб угадал с главным тренером?

– Тренер молодой, энергичный. В прошлом велик футболист. Тот же Фонсека тоже приходил молодым, но имел больше опыта. Туран хочет расти вместе с Шахтером. Выбор такой, какой есть. Верю, что Шахтер подобрал лучший вариант на сегодняшний день, – сказал Дуляй.

По теме:
Кравец признался, отговаривали ли его от скандального интервью про Динамо
Топ-менеджер клуба УПЛ: «Каждый год все нас хоронят»
Экс-тренер Шахтера выступил с заявлением по Мудрику: «Ему испортили имя»
Игор Дуляй Арда Туран Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
Футбол | 19 сентября 2025, 15:32 0
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги

Есть ставка даже на матч «Эльче» против «Овьедо»

Откровения Кравца, дубль Ковталюка, соперник Ворсклы, поражение теннисисток
Футбол | 20 сентября 2025, 10:53 0
Откровения Кравца, дубль Ковталюка, соперник Ворсклы, поражение теннисисток
Откровения Кравца, дубль Ковталюка, соперник Ворсклы, поражение теннисисток

Главные новости за 19 сентября на Sport.ua

ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
Олимпийские игры | 19.09.2025, 18:40
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
КАНТОНА: «ФИФА и УЕФА отстранили россию, а их – нет. Двойные стандарты?»
Футбол | 20.09.2025, 04:40
КАНТОНА: «ФИФА и УЕФА отстранили россию, а их – нет. Двойные стандарты?»
КАНТОНА: «ФИФА и УЕФА отстранили россию, а их – нет. Двойные стандарты?»
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
Футбол | 20.09.2025, 07:32
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
В УАФ приняли решение по Бленуце после матча Александрия – Динамо
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
🇧🇷 Чудік Женя (шукайте в соц. мережах)
дуляй це серб, а серби це братушки рашистів! Навіщо в них брати інтерв'ю і платити їм за це гроші ?!
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
Популярные новости
МАГУЧИХ: «На 60% была уверенность, что один прыжок – и конец квалификации»
МАГУЧИХ: «На 60% была уверенность, что один прыжок – и конец квалификации»
18.09.2025, 15:38
Другие виды
Левченко обратилась к Бех-Романчук: «Я чувствовала, что так и будет»
Левченко обратилась к Бех-Романчук: «Я чувствовала, что так и будет»
18.09.2025, 12:34
Другие виды
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
18.09.2025, 08:00 2
Футбол
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
19.09.2025, 07:36 3
Футбол
Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»
Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»
19.09.2025, 02:50 2
Бокс
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
19.09.2025, 03:45 2
Футбол
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
19.09.2025, 06:55 11
Бокс
Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
19.09.2025, 09:02 34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем