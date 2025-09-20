Легенда Шахтера: «Назначение Турана? Команда выглядела бы намного лучше...»

Бывший полузащитник донецкого Шахтера Игор Дуляй оценил назначение турецкого специалиста Арды Турана на должность главного тренера донецкой команды.

– Как вам Шахтер сегодня при Арде Туране?

– Мало времени прошло. Прошли Бешикташ, но, к сожалению, не смогли выйти в Лигу Европы. Знаете, очень тяжело в те времена, когда ты постоянно в пути. Люди по телевизору смотрят на команду и вообще не знают, сколько команда ездит и летает. Поэтому идут усталость и травмы.

Шахтер выглядел бы намного лучше, если бы в Украине не было войны и царила другая атмосфера. Со всем этим команда будет держать свой высокий уровень и двигаться вперед. Не сомневаюсь в этом.

– Клуб угадал с главным тренером?

– Тренер молодой, энергичный. В прошлом велик футболист. Тот же Фонсека тоже приходил молодым, но имел больше опыта. Туран хочет расти вместе с Шахтером. Выбор такой, какой есть. Верю, что Шахтер подобрал лучший вариант на сегодняшний день, – сказал Дуляй.