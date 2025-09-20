ВИДЕО. Легенда Барселоны неожиданно надел футболку другого клуба

Дани Алвес удивил фанатов видео в футболке «Бока Хуниорс».

Бразильский защитник, известный своими яркими сезонами в «Севилье» и «Барселоне», неожиданно появился в соцсетях в форме аргентинского гранда.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

На видео Алвес будто выходит на поле «Бомбонеры» под рев трибун, хотя никогда не играл за «Боку». Алвесу сейчас 42 года

Автор публикации в X добавил: «Дани Алвес – отличный игрок. Все бразильцы восхищаются «Бока Хуниорс». Этого не купишь».

Последним клубом бразильца был мексиканский клуб «УНАМ Пумас», который разорвал контракт с игроком из-за скандала с обвинением в изнасиловании.