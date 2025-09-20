ВИДЕО. Легенда Барселоны неожиданно надел футболку другого клуба
Дани Алвес хочет вернуться в футбол и поиграть за Боку
Дани Алвес удивил фанатов видео в футболке «Бока Хуниорс».
Бразильский защитник, известный своими яркими сезонами в «Севилье» и «Барселоне», неожиданно появился в соцсетях в форме аргентинского гранда.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
На видео Алвес будто выходит на поле «Бомбонеры» под рев трибун, хотя никогда не играл за «Боку». Алвесу сейчас 42 года
Автор публикации в X добавил: «Дани Алвес – отличный игрок. Все бразильцы восхищаются «Бока Хуниорс». Этого не купишь».
Последним клубом бразильца был мексиканский клуб «УНАМ Пумас», который разорвал контракт с игроком из-за скандала с обвинением в изнасиловании.
Crack Dani Alves. Todos los brasileños sienten admiración por Boca. Eso no se compra. pic.twitter.com/9nqRqrW3Dc— Matías (@matiaskiel) September 18, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Египтянин догнал украинца в списке лучших бомбардиров ЛЧ
Элина в трех сетах уступила Жасмин во второй игре противостояния КБДК