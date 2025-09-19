Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Микель АРТЕТА: «Для меня он – лучший тренер мира»
Англия
19 сентября 2025, 19:37 | Обновлено 19 сентября 2025, 19:48
526
0

Микель АРТЕТА: «Для меня он – лучший тренер мира»

Коуч «канониров» высказал о Пепе Гвардиоле

19 сентября 2025, 19:37 | Обновлено 19 сентября 2025, 19:48
526
0
Микель АРТЕТА: «Для меня он – лучший тренер мира»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола и Микель Артета

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета назвал коуча «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу лучшим тренером мира:

Требования, которые Гвардиола предъявляет в первую очередь к себе, стандарты, которых он требует от всех вокруг, его стремление к победе, развитию, совершенствованию. Он всегда смотрит вокруг себя, он хочет учиться у лучших. Для меня он лучший тренер в мире, я уже говорил это. Мне посчастливилось работать с ним и много побеждать вместе с ним, рядом с ним. Всегда приятно видеть его снова.

Ранее «Манчестер Сити» одолел «Наполи» в Лиге чемпионов.

По теме:
Микель АРТЕТА: «Игроков с таким талантом не было у нас в команде»
23–1 по ударам. Статистика матча Манчестер Сити – Наполи
Итоги жеребьевки женской Лиги чемпионов. 18 клубов сыграют по новой системе
Арсенал Лондон Манчестер Сити Пеп Гвардиола Микель Артета
Даниил Кирияка Источник: ФК Арсенал Лондон
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо отреагировало на скандальное интервью, которое дал Артем Кравец
Футбол | 19 сентября 2025, 14:44 105
Динамо отреагировало на скандальное интервью, которое дал Артем Кравец
Динамо отреагировало на скандальное интервью, которое дал Артем Кравец

Киевский клуб сообщил, что не намерен комментировать отдельные высказывания экс-футболиста

Динамо отказалось отдавать 1,5 млн евро за талантливого вингера
Футбол | 18 сентября 2025, 21:23 5
Динамо отказалось отдавать 1,5 млн евро за талантливого вингера
Динамо отказалось отдавать 1,5 млн евро за талантливого вингера

Салифу Сума в итоге перебрался вместо чемпионата Украины в Швецию

Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
Другие виды | 18.09.2025, 22:30
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»
Бокс | 19.09.2025, 02:50
Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»
Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»
Ходит в церковь. Известно, чем Мудрик занимается в Лондоне
Футбол | 19.09.2025, 19:46
Ходит в церковь. Известно, чем Мудрик занимается в Лондоне
Ходит в церковь. Известно, чем Мудрик занимается в Лондоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
18.09.2025, 06:23 2
Футбол
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
17.09.2025, 18:45 24
Футбол
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
КАСИЛЬЯС: «Это лучший нападающий, против которого мне приходилось играть»
19.09.2025, 07:36 2
Футбол
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
17.09.2025, 16:44 20
Теннис
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
18.09.2025, 00:13
Бокс
Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение
Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение
18.09.2025, 00:50
Бокс
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
19.09.2025, 06:55 7
Бокс
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
ЛЕОНЕНКО: «Хорошо, что его удалось продать. Украинцу будет трудно»
19.09.2025, 03:45 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем