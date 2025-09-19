Микель АРТЕТА: «Для меня он – лучший тренер мира»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета назвал коуча «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу лучшим тренером мира:

Требования, которые Гвардиола предъявляет в первую очередь к себе, стандарты, которых он требует от всех вокруг, его стремление к победе, развитию, совершенствованию. Он всегда смотрит вокруг себя, он хочет учиться у лучших. Для меня он лучший тренер в мире, я уже говорил это. Мне посчастливилось работать с ним и много побеждать вместе с ним, рядом с ним. Всегда приятно видеть его снова.

Ранее «Манчестер Сити» одолел «Наполи» в Лиге чемпионов.