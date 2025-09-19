Лига чемпионов19 сентября 2025, 19:06 | Обновлено 19 сентября 2025, 19:15
Обнародована символическая сборная недели Лиги чемпионов
Завершился первый тур основного раунда турнира
УЕФА обнародовал символическую сборную недели Лиги чемпионов.
С 16 по 18 сентября состоялись матчи первого тура основного раунда турнира.
Символическая сборная недели Лиги чемпионов.
- Вратарь: Херонимо Рульи (Марсель);
- Защитники: Юсуффа Мбоджи (Славия Прага), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Дерик Люкассен (Пафос), Маркос Льоренте (Атлетико);
- Полузащитники: Маркус Рэшфорд (Барселона), Ханс Ванакен (Брюгге), Педро Бикало (Карабах), Франсишку Тринкау (Спортинг);
- Нападение: Маркус Тюрам (Интер), Гарри Кейн (Бавария).
Ранее был назван лучший игрок недели Лиги чемпионов.
