Обнародована символическая сборная недели Лиги чемпионов

19 сентября 2025, 19:06 | Обновлено 19 сентября 2025, 19:15
Завершился первый тур основного раунда турнира

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

УЕФА обнародовал символическую сборную недели Лиги чемпионов.

С 16 по 18 сентября состоялись матчи первого тура основного раунда турнира.

Символическая сборная недели Лиги чемпионов.

  • Вратарь: Херонимо Рульи (Марсель);
  • Защитники: Юсуффа Мбоджи (Славия Прага), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Дерик Люкассен (Пафос), Маркос Льоренте (Атлетико);
  • Полузащитники: Маркус Рэшфорд (Барселона), Ханс Ванакен (Брюгге), Педро Бикало (Карабах), Франсишку Тринкау (Спортинг);
  • Нападение: Маркус Тюрам (Интер), Гарри Кейн (Бавария).

Ранее был назван лучший игрок недели Лиги чемпионов.

Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
avk2307
без Судакова... 
А хто там на його позиції?
