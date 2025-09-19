Английский вингер каталонской «Барселоны» Маркус Рэшфорд стал лучшим игроком недели Лиги чемпионов.

27-летний футболист отличился победным дублем в ворота «Ньюкасла». Болельщики по итогам голсоования признали его лучшим футболистом недели в рамках главного еврокубка.

Также на награду претендовали сербский нападающий «Ювентуса» Душан Влахович, французский нападающий «Интера» Маркус ТЮрам и португальский вингер «Спортинга» Франсишку Тринкау.

Претенденты на лучшего игрока недели Лиги чемпионов:

1. Маркус Рэшфорд (Барселона)

2. Душан Влахович (Ювентус)

3. Маркус Тюрам (Интер

4. Франсишку Тринкау (Спортинг)