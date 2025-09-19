Маркус Рэшфорд стал лучшим игроком недели Лиги чемпионов
Англичанин отличился дублем в ворота «Ньюкасла»
Английский вингер каталонской «Барселоны» Маркус Рэшфорд стал лучшим игроком недели Лиги чемпионов.
27-летний футболист отличился победным дублем в ворота «Ньюкасла». Болельщики по итогам голсоования признали его лучшим футболистом недели в рамках главного еврокубка.
Также на награду претендовали сербский нападающий «Ювентуса» Душан Влахович, французский нападающий «Интера» Маркус ТЮрам и португальский вингер «Спортинга» Франсишку Тринкау.
Претенденты на лучшего игрока недели Лиги чемпионов:
- 1. Маркус Рэшфорд (Барселона)
- 2. Душан Влахович (Ювентус)
- 3. Маркус Тюрам (Интер
- 4. Франсишку Тринкау (Спортинг)
1st: Marcus Rashford— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 19, 2025
2nd: Dušan Vlahović
3rd: Marcus Thuram
4th: Francisco Trincão
🌟 Marcus Rashford takes Player of the Week! @PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/VgWcicAp1f
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легендарный вратарь выделил Тьерри Анри
Бывший футболист прокомментировал прекращение сотрудничества с «бело-синей» командой