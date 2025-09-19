Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Маркус Рэшфорд стал лучшим игроком недели Лиги чемпионов
Лига чемпионов
Англичанин отличился дублем в ворота «Ньюкасла»

Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Английский вингер каталонской «Барселоны» Маркус Рэшфорд стал лучшим игроком недели Лиги чемпионов.

27-летний футболист отличился победным дублем в ворота «Ньюкасла». Болельщики по итогам голсоования признали его лучшим футболистом недели в рамках главного еврокубка.

Также на награду претендовали сербский нападающий «Ювентуса» Душан Влахович, французский нападающий «Интера» Маркус ТЮрам и португальский вингер «Спортинга» Франсишку Тринкау.

Претенденты на лучшего игрока недели Лиги чемпионов:

  • 1. Маркус Рэшфорд (Барселона)
  • 2. Душан Влахович (Ювентус)
  • 3. Маркус Тюрам (Интер
  • 4. Франсишку Тринкау (Спортинг)
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
