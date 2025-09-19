Когда играет Алькарас? Расписание первого игрового дня Кубка Лейвера 2025

19 сентября в Сан-Франциско (США) начнется Кубок Лейвера 2025.

Сборные Европы и Мира поборются за командный трофей.

В первый игровой день состоятся четыре матча: три одиночных и один парный. За каждую победу в первый день будет начисляться одно очко.

Пятница, 19 сентября: Дневная сессия – Матч 1 (одиночный) начинается в 23:00 по Киеву, затем Матч 2 (одиночный). Вечерняя сессия – Матч 3 (одиночный) начинается в 05:00 по Киеву, затем Матч 4 (парный).

Кубок Лейвера 2025. 19 сентября