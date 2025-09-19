Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Когда играет Алькарас? Расписание первого игрового дня Кубка Лейвера 2025
19 сентября 2025, 18:20
Когда играет Алькарас? Расписание первого игрового дня Кубка Лейвера 2025

19 сентября в Сан-Франциско начинается командный турнир

Когда играет Алькарас? Расписание первого игрового дня Кубка Лейвера 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

19 сентября в Сан-Франциско (США) начнется Кубок Лейвера 2025.

Сборные Европы и Мира поборются за командный трофей.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В первый игровой день состоятся четыре матча: три одиночных и один парный. За каждую победу в первый день будет начисляться одно очко.

Пятница, 19 сентября: Дневная сессия – Матч 1 (одиночный) начинается в 23:00 по Киеву, затем Матч 2 (одиночный). Вечерняя сессия – Матч 3 (одиночный) начинается в 05:00 по Киеву, затем Матч 4 (парный).

Кубок Лейвера 2025. 19 сентября

  • Каспер Рууд (Европа) – Рейлли Опелка (Мир)
  • Якуб Меншик (Европа) – Алекс Микельсен (Мир)
  • Флавио Коболли (Европа) – Жоао Фонсека (Мир)
  • Карлос Алькарас / Якуб Меншик (Европа) – Тейлор Фритц / Алекс Микельсен (Мир)

По теме:
В Сан-Франциско стартует Кубок Лейвера 2025. Все, что нужно знать о турнире
ВИДЕО. Первая ракетка мира Алькарас посетил тюрьму Алькатрас
Рейтинг ATP. Белинский установил личный рекорд, Монфис прибавил одно место
