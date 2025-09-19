В Сан-Франциско стартует Кубок Лейвера 2025. Все, что нужно знать о турнире

19 сентября в Сан-Франциско (США) стартует Кубок Лейвера 2025. За трофей поборются сборные Европы и Мира.

Кубок Лейвера – это командное соревнование, проходящее в течение трех дней, где шесть теннисистов из Европы соревнуются с шестью игроками из остального мира. Место проведения меняется каждый год.

В этом году турнир пройдет в Chase Center в Сан-Франциско, Калифорния, с 19 по 21 сентября. Среди участников будут представители топ-10 рейтинга АТР Карлос Алькарас и Александр Зверев, представляющие команду Европы, а также Тейлор Фритц и Алекс де Минаур, представляющие команду Мира.

Когда пройдет Кубок Лейвера?

Кубок Лейвера пройдет в течение трех дней, с пятницы, 19 сентября, по воскресенье, 21 сентября, в Chase Center в Сан-Франциско, Калифорния. Первый розыгрыш Кубка Лейвера прошел в Праге, Чехия, в 2017 году.

Кто будет играть на Кубке Лейвера?

В этом году в турнире примут участие следующие игроки:

Команда Европы: Карлос Алькарас, Александр Зверев, Хольгер Руне, Каспер Рууд, Якуб Меншик и Флавио Коболли

Команда Мира: Тейлор Фритц, Алекс де Минаур, Франсиско Черундоло, Жоао Фонсека, Алекс Михельсен и Рейлли Опелка

Кто капитаны и вице-капитаны команд на этот год?

С этого года Янник Ноа, который заменил Бьорна Борга, будет капитаном команды Европы. Тим Хенман – вице-капитан команды Европы. Андре Агасси заменил Джона Макинроая и возглавит команду Мира. Патрик Рафтер – вице-капитан команды Мира.

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Ноа и Андре Агасси

Каков формат Кубок Лейвера?

Турнир состоит из пяти сессий, проходящих в течение трех дней. Побеждает команда, первой набравшая 13 очков из 24 возможных. Если счет после 12 матчей равный, проводится финальный парный матч, чтобы определить победителя.

Матчи в первый день «стоят» по одному очку каждый, во второй день – по два очка каждый, в третий день – по три очка каждый.

Расписание Кубок Лейвера:

Пятница, 19 сентября: Дневная сессия – Матч 1 (одиночный) начинается в 23:00 по Киеву, затем Матч 2 (одиночный). Вечерняя сессия – Матч 3 (одиночный) начинается в 05:00 по Киеву, затем Матч 4 (парный).

Суббота, 20 сентября: Дневная сессия – Матч 5 (одиночный) начинается в 23:00 по Киеву, затем Матч 6 (одиночный). Вечерняя сессия – Матч 7 (одиночный) начинается в 05:00 по Киеву, затем Матч 8 (парный).

Воскресенье, 21 сентября: Дневная сессия – Матч 9 (парный) начинается в 22:00 по Киеву, затем три одиночных матча – Матч 10, Матч 11 и Матч 12 – при необходимости.

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас и Александр Зверев

Кто выиграл Кубок Лейвера в 2024 году?

Команда Европы выиграла Кубок Лейвера в 2024 году в Берлине. Алькарас победил Фритца 6:2, 7:5 в решающем одиночном матче, обеспечив захватывающую победу 13:11 для европейской команды. Это была первая победа команды Европы с 2021 года после того, как команда Мира дважды подряд выиграла в 2022 и 2023 годах.

Какие города ранее принимали Кубок Лейвера?

Прага, Чехия – 2017

Чикаго, США – 2018

Женева, Швейцария – 2019

Бостон, США – 2021

Лондон, Великобритания – 2022

Ванкувер, Канада – 2023

Берлин, Германия – 2024

Какой призовой фонд?

Каждый игрок, участвующий в турнире, получает гонорар за участие, размер которого зависит от его официального рейтинга ATP после окончания нынешнего Ролан Гаррос.

Это значит, что Алькарас, который сыграл в финале в Париже, получит наибольший гонорар за участие, а Фритц – второй по величине.

Кроме того, существует значительный стимул для победившей команды. Каждый член выигравшей команды заработает $250 000 за победу, при этом для проигравшей команды дополнительных призовых не предусмотрено.

