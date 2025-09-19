В Сан-Франциско стартует Кубок Лейвера 2025. Все, что нужно знать о турнире
Соревнования пройдут с 19 по 21 сентября, во главе сборной Европы выступит Карлос Алькарас
19 сентября в Сан-Франциско (США) стартует Кубок Лейвера 2025. За трофей поборются сборные Европы и Мира.
Кубок Лейвера – это командное соревнование, проходящее в течение трех дней, где шесть теннисистов из Европы соревнуются с шестью игроками из остального мира. Место проведения меняется каждый год.
В этом году турнир пройдет в Chase Center в Сан-Франциско, Калифорния, с 19 по 21 сентября. Среди участников будут представители топ-10 рейтинга АТР Карлос Алькарас и Александр Зверев, представляющие команду Европы, а также Тейлор Фритц и Алекс де Минаур, представляющие команду Мира.
Когда пройдет Кубок Лейвера?
Кубок Лейвера пройдет в течение трех дней, с пятницы, 19 сентября, по воскресенье, 21 сентября, в Chase Center в Сан-Франциско, Калифорния. Первый розыгрыш Кубка Лейвера прошел в Праге, Чехия, в 2017 году.
Кто будет играть на Кубке Лейвера?
В этом году в турнире примут участие следующие игроки:
- Команда Европы: Карлос Алькарас, Александр Зверев, Хольгер Руне, Каспер Рууд, Якуб Меншик и Флавио Коболли
- Команда Мира: Тейлор Фритц, Алекс де Минаур, Франсиско Черундоло, Жоао Фонсека, Алекс Михельсен и Рейлли Опелка
Кто капитаны и вице-капитаны команд на этот год?
С этого года Янник Ноа, который заменил Бьорна Борга, будет капитаном команды Европы. Тим Хенман – вице-капитан команды Европы. Андре Агасси заменил Джона Макинроая и возглавит команду Мира. Патрик Рафтер – вице-капитан команды Мира.
Каков формат Кубок Лейвера?
Турнир состоит из пяти сессий, проходящих в течение трех дней. Побеждает команда, первой набравшая 13 очков из 24 возможных. Если счет после 12 матчей равный, проводится финальный парный матч, чтобы определить победителя.
Матчи в первый день «стоят» по одному очку каждый, во второй день – по два очка каждый, в третий день – по три очка каждый.
Расписание Кубок Лейвера:
Пятница, 19 сентября: Дневная сессия – Матч 1 (одиночный) начинается в 23:00 по Киеву, затем Матч 2 (одиночный). Вечерняя сессия – Матч 3 (одиночный) начинается в 05:00 по Киеву, затем Матч 4 (парный).
Суббота, 20 сентября: Дневная сессия – Матч 5 (одиночный) начинается в 23:00 по Киеву, затем Матч 6 (одиночный). Вечерняя сессия – Матч 7 (одиночный) начинается в 05:00 по Киеву, затем Матч 8 (парный).
Воскресенье, 21 сентября: Дневная сессия – Матч 9 (парный) начинается в 22:00 по Киеву, затем три одиночных матча – Матч 10, Матч 11 и Матч 12 – при необходимости.
Кто выиграл Кубок Лейвера в 2024 году?
Команда Европы выиграла Кубок Лейвера в 2024 году в Берлине. Алькарас победил Фритца 6:2, 7:5 в решающем одиночном матче, обеспечив захватывающую победу 13:11 для европейской команды. Это была первая победа команды Европы с 2021 года после того, как команда Мира дважды подряд выиграла в 2022 и 2023 годах.
Какие города ранее принимали Кубок Лейвера?
- Прага, Чехия – 2017
- Чикаго, США – 2018
- Женева, Швейцария – 2019
- Бостон, США – 2021
- Лондон, Великобритания – 2022
- Ванкувер, Канада – 2023
- Берлин, Германия – 2024
Какой призовой фонд?
Каждый игрок, участвующий в турнире, получает гонорар за участие, размер которого зависит от его официального рейтинга ATP после окончания нынешнего Ролан Гаррос.
Это значит, что Алькарас, который сыграл в финале в Париже, получит наибольший гонорар за участие, а Фритц – второй по величине.
Кроме того, существует значительный стимул для победившей команды. Каждый член выигравшей команды заработает $250 000 за победу, при этом для проигравшей команды дополнительных призовых не предусмотрено.
Рекордсмены по количеству очков, принесенных своей сборной:
