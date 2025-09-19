Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дмитрий МИХАЙЛЕНКО о задаче сборной Украины U-20 на ЧМ и фаворите турнира
Чемпионат мира
19 сентября 2025, 17:05 | Обновлено 19 сентября 2025, 17:21
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО о задаче сборной Украины U-20 на ЧМ и фаворите турнира

Команда выступит на турнире в Чили

УАФ

Наставник сборной Украины U-20 Дмитрий Михайленко поделился ожиданиями от чемпионата мира, который пройдет в Чили с 27 сентября по 19 октября.

Команда уже прибыла в Южную Америку.

– Какой план у команды к началу соревнований?

– Первая наша остановка – в столице Чили Сантьяго. Сегодня вечером мы проведем первую тренировку. 21-го числа сыграем товарищеский матч с командой Австралии, также участником чемпионата мира, а 23-го переедем в Вальпараисо, где проведем два первых поединка группового турнира. На третий тур мы снова вернемся в Сантьяго.

– Что скажете о соперниках на групповом раунде?

– Южная Корея пытается играть в интенсивный вертикальный футбол, при этом ее футболисты активно насыщают штрафную площадку соперника. Корейцы производят много фланговых передач, и при этом они очень дисциплинированы. В последних двух розыгрышах эта команда достигала высоких результатов. В 2019 году они были вторыми (проиграли в финале Украины), а в 2023 заняли четвертое место.

Панамцы пытаются демонстрировать техничный футбол, они не любят торопиться, хорошо организованы. На своем континенте эта сборная добивается неплохих результатов. Что касается парагвайцев, то они тоже техничны и при этом качественно действуют в защите, команда дисциплинирована. У них в составе натурализованные аргентинцы, что придает силы этой сборной.

– Кто фаворит нашей группы?

– Сложно сказать. Это – юношеский футбол, где одно поколение может быть сильным, а другое – не столь конкурентным. Я думаю, что у всех соперников шансы на выход в плей-офф примерно одинаковы.

– Тогда кто, на ваш взгляд, главный претендент на победу в Чили?

– Мне почему-то кажется, что преимущество будет у сборных из Южной Америки. Из европейских команд не только мы недосчитались некоторых основных футболистов. В то время как у Аргентины, Бразилии или той же Колумбии в этом плане проблем нет.

– Какова наша цель на чемпионате мира?

– Мы хотим как минимум выйти из группы. Если эта задача окажется нам по силам, будем дальше определяться.

Дмитрий Михайленко сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
