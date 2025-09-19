Лига чемпионов19 сентября 2025, 15:57 | Обновлено 19 сентября 2025, 16:01
133
0
23–1 по ударам. Статистика матча Манчестер Сити – Наполи
«Партенопейцы» на 21-й минуте остались в меньшинстве после удаления Джованни Ди Лоренцо
19 сентября 2025, 15:57 | Обновлено 19 сентября 2025, 16:01
133
0
«Манчестер Сити» на домашней арене переиграл «Наполи». Разница ударов по воротам составила 23–1.
18 сентября состоялась игра 1-го тура Лиги чемпионов между командами «Ман Сити» и «Наполи». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Авторами голов стали Эрлинг Холанд и Жереми Доку.
Статистика
Манчестер Сити – Наполи
- Владение мячом: 74% – 26%
- Ожидаемые голы (xG): 2.12 – 0.17
- Большие шансы: 3 – 1
- Удары по воротам: 23 – 1
- Удары в створ ворот: 8 – 1
- Сейвы: 1 – 6
- Показатель предотвращенных голов (Goals prevented): 0.73 – 1.12
- Угловые: 9 – 2
- Фолы: 3 – 4
- Передачи: 804 – 283
- Точные передачи: 742 – 223
- Отборы мяча: 11 – 11
- Штрафные удары: 4 – 3
- Офсайды: 1 – 1
- Желтые карточки: 0 – 1
- Красные карточки: 0 – 1
В следующем туре соревнования «горожане» на выезде сыграют против «Монако» (1 октября), а «партенопейцы» примут «Спортинг» (также 1 октября).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 сентября 2025, 17:31 60
В услугах 51-летнего специалиста заинтересован греческий «Панатинаикос»
Футбол | 19 сентября 2025, 17:19 1
Мичел сказал, что Виктор снова не готов играть
Футбол | 19.09.2025, 07:36
Футбол | 19.09.2025, 14:44
Бокс | 19.09.2025, 06:55
Комментарии 0
Популярные новости
17.09.2025, 23:34 2
19.09.2025, 07:12 3
19.09.2025, 09:02 33
17.09.2025, 16:44 20
17.09.2025, 21:45 3
18.09.2025, 06:23 2
18.09.2025, 03:49 8
19.09.2025, 03:45 1