23–1 по ударам. Статистика матча Манчестер Сити – Наполи

«Манчестер Сити» на домашней арене переиграл «Наполи». Разница ударов по воротам составила 23–1.

18 сентября состоялась игра 1-го тура Лиги чемпионов между командами «Ман Сити» и «Наполи». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Авторами голов стали Эрлинг Холанд и Жереми Доку.

Статистика

Манчестер Сити – Наполи

Владение мячом: 74% – 26%

Ожидаемые голы (xG): 2.12 – 0.17

Большие шансы: 3 – 1

Удары по воротам: 23 – 1

Удары в створ ворот: 8 – 1

Сейвы: 1 – 6

Показатель предотвращенных голов (Goals prevented): 0.73 – 1.12

Угловые: 9 – 2

Фолы: 3 – 4

Передачи: 804 – 283

Точные передачи: 742 – 223

Отборы мяча: 11 – 11

Штрафные удары: 4 – 3

Офсайды: 1 – 1

Желтые карточки: 0 – 1

Красные карточки: 0 – 1

В следующем туре соревнования «горожане» на выезде сыграют против «Монако» (1 октября), а «партенопейцы» примут «Спортинг» (также 1 октября).