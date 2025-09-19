Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
19 сентября 2025, 15:57 | Обновлено 19 сентября 2025, 16:01
23–1 по ударам. Статистика матча Манчестер Сити – Наполи

«Партенопейцы» на 21-й минуте остались в меньшинстве после удаления Джованни Ди Лоренцо

23–1 по ударам. Статистика матча Манчестер Сити – Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» на домашней арене переиграл «Наполи». Разница ударов по воротам составила 23–1.

18 сентября состоялась игра 1-го тура Лиги чемпионов между командами «Ман Сити» и «Наполи». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Авторами голов стали Эрлинг Холанд и Жереми Доку.

Статистика

Манчестер Сити – Наполи

  • Владение мячом: 74% – 26%
  • Ожидаемые голы (xG): 2.12 – 0.17
  • Большие шансы: 3 – 1
  • Удары по воротам: 23 – 1
  • Удары в створ ворот: 8 – 1
  • Сейвы: 1 – 6
  • Показатель предотвращенных голов (Goals prevented): 0.73 – 1.12
  • Угловые: 9 – 2
  • Фолы: 3 – 4
  • Передачи: 804 – 283
  • Точные передачи: 742 – 223
  • Отборы мяча: 11 – 11
  • Штрафные удары: 4 – 3
  • Офсайды: 1 – 1
  • Желтые карточки: 0 – 1
  • Красные карточки: 0 – 1

В следующем туре соревнования «горожане» на выезде сыграют против «Монако» (1 октября), а «партенопейцы» примут «Спортинг» (также 1 октября).

Наполи Манчестер Сити Лига чемпионов Джованни Ди Лоренцо Эрлинг Холанд Жереми Доку
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
