Элизабетта Коччаретто – Марта Костюк. Уверенная победа. Видеообзор матча

19 сентября Марта Костюк одолела Элизабетту Коччаретто в первой игре матчевого противостояния 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг 2025 Италия – Украина.

Марта переиграла Элизабетту со счетом 6:2, 6:3 за 1 час и 25 минут. Это была третья встреча соперниц – Костюк в третий раз оказалась сильнее Коччаретто.

Марта принесла сине-желтым первое очко в противостоянии против итальянок. Вторыми на корт вышли Элина Свитолина и Жасмин Паолини.

Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/2 финала

Италия – Украина

Элизабетта Коччаретто – Марта Костюк – 2:6, 3:6

Видеообзор матча