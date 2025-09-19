Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Элизабетта Коччаретто – Марта Костюк. Уверенная победа. Видеообзор матча
Кубок Билли Джин Кинг
19 сентября 2025, 14:59 | Обновлено 19 сентября 2025, 15:25
251
0

Элизабетта Коччаретто – Марта Костюк. Уверенная победа. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор первой игры матчевого противостояния КБДК Италия – Украина

19 сентября 2025, 14:59 | Обновлено 19 сентября 2025, 15:25
251
0
Элизабетта Коччаретто – Марта Костюк. Уверенная победа. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

19 сентября Марта Костюк одолела Элизабетту Коччаретто в первой игре матчевого противостояния 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг 2025 Италия – Украина.

Марта переиграла Элизабетту со счетом 6:2, 6:3 за 1 час и 25 минут. Это была третья встреча соперниц – Костюк в третий раз оказалась сильнее Коччаретто.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Марта принесла сине-желтым первое очко в противостоянии против итальянок. Вторыми на корт вышли Элина Свитолина и Жасмин Паолини.

Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/2 финала

Италия – Украина

Элизабетта Коччаретто – Марта Костюк – 2:6, 3:6

Видеообзор матча

По теме:
Мировой рейтинг FIVB. Где Украина после завершения выступлений на ЧМ?
КОСТЮК: «Я помнила, как Коччаретто отыгралась несколько дней назад»
Элина Свитолина – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
женская сборная Италии по теннису сборная Украины по теннису Италия - Украина Кубок Билли Джин Кинг Марта Костюк Элизабетта Коччаретто теннисные видеообзоры видео
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
Другие виды | 18 сентября 2025, 22:30 7
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ

В четверг в Токио были разыграны четыре комплекта наград

Когда сыграет Свентек? Все матчи 1/4 финала пятисотника в Сеуле перенесены
Теннис | 19 сентября 2025, 12:40 0
Когда сыграет Свентек? Все матчи 1/4 финала пятисотника в Сеуле перенесены
Когда сыграет Свентек? Все матчи 1/4 финала пятисотника в Сеуле перенесены

Из-за дождей поединки одиночного разряда на турнире в Корее 19 сентября не состоятся

Артем КРАВЕЦ: «Система Динамо убивает и уничтожает желание что-либо менять»
Футбол | 19.09.2025, 13:01
Артем КРАВЕЦ: «Система Динамо убивает и уничтожает желание что-либо менять»
Артем КРАВЕЦ: «Система Динамо убивает и уничтожает желание что-либо менять»
Новый Месси. Вундеркинд Барселоны забил 145 голов за 52 матча в Испании
Футбол | 18.09.2025, 17:02
Новый Месси. Вундеркинд Барселоны забил 145 голов за 52 матча в Испании
Новый Месси. Вундеркинд Барселоны забил 145 голов за 52 матча в Испании
Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
Футбол | 19.09.2025, 09:02
Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
17.09.2025, 16:44 20
Теннис
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
17.09.2025, 21:45 3
Футбол
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
19.09.2025, 08:30 2
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
18.09.2025, 08:00 2
Футбол
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
17.09.2025, 17:59 1
Футбол
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
18.09.2025, 03:49 8
Футбол
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
18.09.2025, 00:13
Бокс
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
17.09.2025, 20:50 89
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем