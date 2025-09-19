Элизабетта Коччаретто – Марта Костюк. Уверенная победа. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор первой игры матчевого противостояния КБДК Италия – Украина
19 сентября Марта Костюк одолела Элизабетту Коччаретто в первой игре матчевого противостояния 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг 2025 Италия – Украина.
Марта переиграла Элизабетту со счетом 6:2, 6:3 за 1 час и 25 минут. Это была третья встреча соперниц – Костюк в третий раз оказалась сильнее Коччаретто.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Марта принесла сине-желтым первое очко в противостоянии против итальянок. Вторыми на корт вышли Элина Свитолина и Жасмин Паолини.
Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/2 финала
Италия – Украина
Элизабетта Коччаретто – Марта Костюк – 2:6, 3:6
Видеообзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В четверг в Токио были разыграны четыре комплекта наград
Из-за дождей поединки одиночного разряда на турнире в Корее 19 сентября не состоятся