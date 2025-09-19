Арда Туран назвал футболиста, заслужившего выиграть Золотой мяч 2025
Фаворитом тренера «Шахтера» является Усман Дембеле
Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран рассказал, кто, по его мнению, должен выиграть Золотой мяч 2025.
Турецкий специалист отметил вингера «ПСЖ» Усмана Дембеле.
В сезоне 2024/25 Усман Дембеле провел 53 матча на клубном уровне, отличившись 35 забитыми мячами и 16 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.
Ранее известный портал GiveMeSport обнародовал рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2025 после сумасшедшего камбэка в матче Суперкубка УЕФА «ПСЖ» – «Тоттенхэм» (2:2, пен. 4:3). Лидером списка остался Усман Дембеле.
