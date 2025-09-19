Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Конте больше не имеет положительного баланса матчей против Гвардиолы
Лига чемпионов
19 сентября 2025, 13:05
Фоден повторил достижение Де Брюйне в Лиге чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

В матче первого тура Лиги чемпионов «Манчестер Сити» дома победил «Наполи» со счетом 2:0.

Поединок запомнился интересными статистическими фактами.

«Манчестер Сити» не проиграл ни одного из последних 22 домашних матчей Лиги чемпионов (19 побед и 3 ничьи) на стадии группового этапа/этапа лиги, начиная с сентября 2018 года (поражение от «Лиона»).

Фил Фоден создал 8 голевых моментов в матче против «Наполи», что является лучшим показателем для игрока «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, начиная с августа 2020 года (Кевин Де Брюйне против «Реала»).

После поражения от «горожан» Антонио Конте больше не имеет положительной статистики встреч против Пепа Гвардиолы (4 победы и 4 поражения). Осталось только два тренера с большим количеством побед над испанским специалистом: Юрген Клопп (11 побед и 10 поражений) и Луис Энрике (3 победы и 2 поражения).

Наполи Манчестер Сити Лига чемпионов Манчестер Сити - Наполи статистика Кевин Де Брюйне Фил Фоден Антонио Конте Пеп Гвардиола Луис Энрике Юрген Клопп
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
