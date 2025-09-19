Конте больше не имеет положительного баланса матчей против Гвардиолы
Фоден повторил достижение Де Брюйне в Лиге чемпионов
В матче первого тура Лиги чемпионов «Манчестер Сити» дома победил «Наполи» со счетом 2:0.
Поединок запомнился интересными статистическими фактами.
«Манчестер Сити» не проиграл ни одного из последних 22 домашних матчей Лиги чемпионов (19 побед и 3 ничьи) на стадии группового этапа/этапа лиги, начиная с сентября 2018 года (поражение от «Лиона»).
Фил Фоден создал 8 голевых моментов в матче против «Наполи», что является лучшим показателем для игрока «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, начиная с августа 2020 года (Кевин Де Брюйне против «Реала»).
После поражения от «горожан» Антонио Конте больше не имеет положительной статистики встреч против Пепа Гвардиолы (4 победы и 4 поражения). Осталось только два тренера с большим количеством побед над испанским специалистом: Юрген Клопп (11 побед и 10 поражений) и Луис Энрике (3 победы и 2 поражения).
Manchester City n'a perdu aucun de ses 22 derniers matchs à domicile (19 victoires, 3 nuls) en phase de groupes/ligue en Ligue des Champions depuis sa défaite le 19 septembre 2018 contre l'@OL. #MCINAP— Stats Foot (@Statsdufoot) September 18, 2025
8 - Phil Foden created eight chances against Napoli, the most by a Manchester City player in the UEFA Champions League since Kevin De Bruyne against Real Madrid in August 2020 (9). Baton. pic.twitter.com/SPWIKYfjIo— OptaJoe (@OptaJoe) September 18, 2025
Prior to tonight, only three managers had beaten Pep Guardiola on more occasions than they had lost to him (min. 3 wins):— Squawka Dugout (@SquawkaDugout) September 18, 2025
◉ Jurgen Klopp (11 wins, 10 defeats)
◉ Luis Enrique (3 wins, 2 defeats)
◎ A̶n̶t̶o̶n̶i̶o̶ ̶C̶o̶n̶t̶e̶ ̶(̶4̶w̶i̶n̶s̶,̶ ̶3̶ ̶d̶e̶f̶e̶a̶t̶s̶)̶
And then… pic.twitter.com/txcIvPeDOY
