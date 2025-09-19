Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Когда сыграет Свентек? Все матчи 1/4 финала пятисотника в Сеуле перенесены
WTA
19 сентября 2025, 12:40 | Обновлено 19 сентября 2025, 12:42
69
0

Когда сыграет Свентек? Все матчи 1/4 финала пятисотника в Сеуле перенесены

Из-за дождей поединки одиночного разряда на турнире в Корее 19 сентября не состоятся

19 сентября 2025, 12:40 | Обновлено 19 сентября 2025, 12:42
69
0
Когда сыграет Свентек? Все матчи 1/4 финала пятисотника в Сеуле перенесены
Getty Images/Global Images Ukraine

Организаторы турнира WTA 500 в Сеуле (Южная Корея) приняли решить перенести все матчи 1/4 финала одиночного разряда.

Поединки должны были стартовать 19 сентября. Однако из-за дождей игры были отложены – они состоятся 20 числа. В субботу также пройдут и полуфинальные поединки.

В пятницу на кортах Сеула проходят только парные встречи.

WTA 500 Сеул. 1/4 финала. Расписание на субботу

Верхняя часть сетки

06:00. Ига Свентек [1] – Барбора Крейчикова
06:00. Клара Таусон [3] – Майя Джойнт

Нижняя часть сетки

07:30. Сюзан Ламенс – Катерина Синякова [Q]
07:30. Элла Зайдель [Q] – Екатерина Александрова [2]

По теме:
Ига Свентек – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Определены пары 1/4 финала многострадального турнира WTA 500 в Сеуле
Три матчбола: Радукану в Сеуле проиграла Крейчиковой со счета 6:4, 5:2
WTA Сеул погода (дождь, снег и другое) расписание перенос матчей Ига Свёнтек Барбора Крейчикова Клара Таусон Майя Джойнт Сюзан Ламенс Катерина Синякова Элла Зайдель Екатерина Александрова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
Бокс | 19 сентября 2025, 06:55 3
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка

Александр принял участие в благотворительном футбольном матче

Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 18 сентября 2025, 20:11 0
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)

Финальная часть турнира проходит в Шэньчжэне с 16 по 21 сентября

В Сан-Франциско стартует Кубок Лейвера 2025. Все, что нужно знать о турнире
Теннис | 19.09.2025, 08:05
В Сан-Франциско стартует Кубок Лейвера 2025. Все, что нужно знать о турнире
В Сан-Франциско стартует Кубок Лейвера 2025. Все, что нужно знать о турнире
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
Другие виды | 18.09.2025, 22:30
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
«Судья должен был дать доиграть». Игрок Оболони – о ничейном матче с Динамо
Футбол | 19.09.2025, 08:10
«Судья должен был дать доиграть». Игрок Оболони – о ничейном матче с Динамо
«Судья должен был дать доиграть». Игрок Оболони – о ничейном матче с Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Кривбассу грозит техническое поражение в Кубке Украины. Известна причина
Кривбассу грозит техническое поражение в Кубке Украины. Известна причина
17.09.2025, 15:25 8
Футбол
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
18.09.2025, 00:13
Бокс
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
17.09.2025, 21:45 3
Футбол
Забарный сыграл в Лиге чемпионов. ПСЖ разгромил дома Аталанту
Забарный сыграл в Лиге чемпионов. ПСЖ разгромил дома Аталанту
17.09.2025, 23:54 10
Футбол
КРОУФОРД – о хейтере Усика: «С ним будет покончено. Удар закончит бой»
КРОУФОРД – о хейтере Усика: «С ним будет покончено. Удар закончит бой»
17.09.2025, 22:18
Бокс
Приход Мастантуоно вернул Реалу проблему, от которой клуб упорно уходил
Приход Мастантуоно вернул Реалу проблему, от которой клуб упорно уходил
17.09.2025, 12:35 21
Футбол
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
17.09.2025, 08:19 18
Футбол
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
17.09.2025, 17:59 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем