Когда сыграет Свентек? Все матчи 1/4 финала пятисотника в Сеуле перенесены
Из-за дождей поединки одиночного разряда на турнире в Корее 19 сентября не состоятся
Организаторы турнира WTA 500 в Сеуле (Южная Корея) приняли решить перенести все матчи 1/4 финала одиночного разряда.
Поединки должны были стартовать 19 сентября. Однако из-за дождей игры были отложены – они состоятся 20 числа. В субботу также пройдут и полуфинальные поединки.
В пятницу на кортах Сеула проходят только парные встречи.
WTA 500 Сеул. 1/4 финала. Расписание на субботу
Верхняя часть сетки
06:00. Ига Свентек [1] – Барбора Крейчикова
06:00. Клара Таусон [3] – Майя Джойнт
Нижняя часть сетки
07:30. Сюзан Ламенс – Катерина Синякова [Q]
07:30. Элла Зайдель [Q] – Екатерина Александрова [2]
