Когда сыграет Свентек? Все матчи 1/4 финала пятисотника в Сеуле перенесены

Организаторы турнира WTA 500 в Сеуле (Южная Корея) приняли решить перенести все матчи 1/4 финала одиночного разряда.

Поединки должны были стартовать 19 сентября. Однако из-за дождей игры были отложены – они состоятся 20 числа. В субботу также пройдут и полуфинальные поединки.

В пятницу на кортах Сеула проходят только парные встречи.

WTA 500 Сеул. 1/4 финала. Расписание на субботу

Верхняя часть сетки

06:00. Ига Свентек [1] – Барбора Крейчикова

06:00. Клара Таусон [3] – Майя Джойнт

Нижняя часть сетки

07:30. Сюзан Ламенс – Катерина Синякова [Q]

07:30. Элла Зайдель [Q] – Екатерина Александрова [2]