Ига Свентек – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 500 в Сеуле
19 сентября вторая ракетка мира Ига Свентек продолжит выступления на хардовом турнире WTA 500 в Сеуле, Южная Корея.
В четвертьфинале полька сыграет против представительницы Чехии Барборы Крейчиковой (WTA 39). Поединок состоится третьим запуском на центральном корте после игры Ламенс – Синякова. Ориентировочное время начала матча – 09:00 по Киеву.
Это будет шестая встреча соперниц. Счет 3:2 в пользу Иги.
Победительница противостояния в полуфинале поборется либо против Клары Таусон, либо против Майи Джойнт.
