  Ига Свентек – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
19 сентября 2025, 03:59
Ига Свентек – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 500 в Сеуле

Ига Свентек – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

19 сентября вторая ракетка мира Ига Свентек продолжит выступления на хардовом турнире WTA 500 в Сеуле, Южная Корея.

В четвертьфинале полька сыграет против представительницы Чехии Барборы Крейчиковой (WTA 39). Поединок состоится третьим запуском на центральном корте после игры Ламенс – Синякова. Ориентировочное время начала матча – 09:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет шестая встреча соперниц. Счет 3:2 в пользу Иги.

Победительница противостояния в полуфинале поборется либо против Клары Таусон, либо против Майи Джойнт.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Ига Свёнтек Барбора Крейчикова смотреть онлайн WTA Сеул
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
