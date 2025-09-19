Ига Свентек – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 сентября вторая ракетка мира Ига Свентек продолжит выступления на хардовом турнире WTA 500 в Сеуле, Южная Корея.

В четвертьфинале полька сыграет против представительницы Чехии Барборы Крейчиковой (WTA 39). Поединок состоится третьим запуском на центральном корте после игры Ламенс – Синякова. Ориентировочное время начала матча – 09:00 по Киеву.

Это будет шестая встреча соперниц. Счет 3:2 в пользу Иги.

Победительница противостояния в полуфинале поборется либо против Клары Таусон, либо против Майи Джойнт.

