20 сентября в 18:00 начнется матч чемпионата Украины по футболу между Полесьем и Кудровкой. Это встреча 6-го тура сезона УПЛ.

По итогам пяти туров Полесье набрало шесть очков и находится на 11-й позиции, а Кудровка имеет 7 пунктов и идет на 9-м месте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Сетанта, Киевстар ТБ и других.