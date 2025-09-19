Где смотреть онлайн матч УПЛ Полесье – Кудровка
Матч 6-го тура чемпионата Украины
20 сентября в 18:00 начнется матч чемпионата Украины по футболу между Полесьем и Кудровкой. Это встреча 6-го тура сезона УПЛ.
По итогам пяти туров Полесье набрало шесть очков и находится на 11-й позиции, а Кудровка имеет 7 пунктов и идет на 9-м месте.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Сетанта, Киевстар ТБ и других.
