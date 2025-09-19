Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
19 сентября 2025, 11:55 | Обновлено 19 сентября 2025, 12:16
Где смотреть онлайн матч УПЛ Полесье – Кудровка

Матч 6-го тура чемпионата Украины

ФК Полесье

20 сентября в 18:00 начнется матч чемпионата Украины по футболу между Полесьем и Кудровкой. Это встреча 6-го тура сезона УПЛ.

По итогам пяти туров Полесье набрало шесть очков и находится на 11-й позиции, а Кудровка имеет 7 пунктов и идет на 9-м месте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Сетанта, Киевстар ТБ и других.

Полесье Житомир Кудровка Украинская Премьер-лига где смотреть
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
