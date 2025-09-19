Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  КРАВЕЦ: «Динамо у меня и Хачериди требовало деньги. Это меня добило»
Украина. Премьер лига
19 сентября 2025, 10:28
КРАВЕЦ: «Динамо у меня и Хачериди требовало деньги. Это меня добило»

Артем рассказал историю с Дани Себальосом

ФК Динамо. Артем Кравец

Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Артем Кравец признался, как руководство киевского клуба требовало у него и Евгения Хачериди деньги.

«Неудачный трансфер Себальоса? Он где-то полтора месяца не играл и его сразу бросили под тяжелые тренировки. При такой нагрузке вполне реально получить травму. А потом была фраза, которая меня добила. Мне и Евгению Хачериди сказали: «А когда вы вернете деньги, потраченные на Себальоса?». Нам сказали, что это наша вина, что он не заиграл в Динамо», – сказал Кравец.

Ранее бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Кравец признался, почему покинул пост советника президента «бело-синих» Игоря Суркиса.

Дмитрий Олейник
