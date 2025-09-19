КРАВЕЦ: «Динамо у меня и Хачериди требовало деньги. Это меня добило»
Артем рассказал историю с Дани Себальосом
Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Артем Кравец признался, как руководство киевского клуба требовало у него и Евгения Хачериди деньги.
«Неудачный трансфер Себальоса? Он где-то полтора месяца не играл и его сразу бросили под тяжелые тренировки. При такой нагрузке вполне реально получить травму. А потом была фраза, которая меня добила. Мне и Евгению Хачериди сказали: «А когда вы вернете деньги, потраченные на Себальоса?». Нам сказали, что это наша вина, что он не заиграл в Динамо», – сказал Кравец.
Ранее бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Кравец признался, почему покинул пост советника президента «бело-синих» Игоря Суркиса.
Ну привів ти гравця, отримав гроши за це і ще багато місяців отримував в принципі нізащо.
Потім у тебе власник питає про результати твоєї праці за період, а ти ліпиш відмазки , бо окрім як на мегого нікуди не ходив і нічого не робив. Ясна річ що власник тебе звільняє. І тут починаються інстаграм дописи від обіжених.І надалі цей "агент" починає розказувати що його просили гроші повернути.Та не сміши...
Я не люблю Суркіса і вважаю, що чим скоріше зміниться власник тим краще буде, але бляха нове покоління "менеджерів" це щось.
І не дарма Буткевич зараз судиться з минулою командою скаутів і Ахметов вимагає результатів зі своїх і Суркіс запитує що ти зробив?
Так ти потратив гроші , а гравці не заграли. З кого спитити?