КРАВЕЦ: «Динамо у меня и Хачериди требовало деньги. Это меня добило»

Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Артем Кравец признался, как руководство киевского клуба требовало у него и Евгения Хачериди деньги.

«Неудачный трансфер Себальоса? Он где-то полтора месяца не играл и его сразу бросили под тяжелые тренировки. При такой нагрузке вполне реально получить травму. А потом была фраза, которая меня добила. Мне и Евгению Хачериди сказали: «А когда вы вернете деньги, потраченные на Себальоса?». Нам сказали, что это наша вина, что он не заиграл в Динамо», – сказал Кравец.

