Фил ФОДЕН: «Они были кошмарной командой для взлома обороны»
Лучший игрок матча Манчестер Сити – Наполи высказался после победы горожан
Английский футболист Манчестер Сити Фил Фоден, который был признан лучшим игроком матча Лиги чемпионов против Наполи (2:0), высказался после победы команды:
«Они были кошмарной командой для взлома обороны. Мне казалось, что мы действовали достаточно умно и не теряли мяч слишком часто.
Первый тайм был немного разочаровывающим. Я не слишком часто получал мяч между линиями. Эрлинг [Холанд] всегда будет делать этот рывок. Все дело в том, чтобы наладить это взаимодействие. Кажется, он бьет все рекорды подряд. Невероятно то, что он делает. Какой же он фантастический игрок».
Возвращение Кевина Де Брюйне? Он легенда клуба. Я не могу достаточно поблагодарить его за все, что он сделал. Он навсегда останется легендой здесь».
Видеообзор матча Манчестер Сити – Наполи (2:0)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер – о матче с «Александрией»
Украинец симпатизирует Джордин Джонс