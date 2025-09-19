Фил ФОДЕН: «Они были кошмарной командой для взлома обороны»

Английский футболист Манчестер Сити Фил Фоден, который был признан лучшим игроком матча Лиги чемпионов против Наполи (2:0), высказался после победы команды:

«Они были кошмарной командой для взлома обороны. Мне казалось, что мы действовали достаточно умно и не теряли мяч слишком часто.

Первый тайм был немного разочаровывающим. Я не слишком часто получал мяч между линиями. Эрлинг [Холанд] всегда будет делать этот рывок. Все дело в том, чтобы наладить это взаимодействие. Кажется, он бьет все рекорды подряд. Невероятно то, что он делает. Какой же он фантастический игрок».

Возвращение Кевина Де Брюйне? Он легенда клуба. Я не могу достаточно поблагодарить его за все, что он сделал. Он навсегда останется легендой здесь».

