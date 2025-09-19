ФОТО. Футболистов уволили из клуба из-за фото с порноактрисой

Несколько игроков юношеской команды «Атлетико Гояниэнсе» были уволены после случайного фото с порноактрисой Элизой Санчес в аэропорту.

Хотя клуб заявил, что причина – слабая игра и дисциплина, болельщики считают, что именно снимок стал поводом.

Команда идет последней в чемпионате Бразилии U-17.

Тем временем 44-летняя Санчес собирается сменить профессию и стать футбольным судьей.