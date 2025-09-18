18 сентября проходит матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Ньюкасл и Барселона.

Коллективы играют на стадионе Сент-Джеймс Парк. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 58-й минуте счет стал 1:0 в пользу гостей. Ворота хозяев поразил Маркус Рэшфорд, ассист отдал Жюль Кунде.

Для Рэшфорда это первый гол в футболке каталонцев – летом Барса арендовала англичанина из Манчестер Юнайтед.

❗️ ВИДЕО. Первый гол за Барсу. Как Рэшфорд поразил ворота Ньюкасла в матче ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine