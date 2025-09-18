ВИДЕО. Первый гол за Барсу. Как Рэшфорд поразил ворота Ньюкасла в матче ЛЧ
Маркус отличился на 58-й минуте поединка, сделав счет 1:0 в пользу каталонцев
18 сентября проходит матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Ньюкасл и Барселона.
Коллективы играют на стадионе Сент-Джеймс Парк. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 58-й минуте счет стал 1:0 в пользу гостей. Ворота хозяев поразил Маркус Рэшфорд, ассист отдал Жюль Кунде.
Для Рэшфорда это первый гол в футболке каталонцев – летом Барса арендовала англичанина из Манчестер Юнайтед.
❗️ ВИДЕО. Первый гол за Барсу. Как Рэшфорд поразил ворота Ньюкасла в матче ЛЧ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Далее в этой паре идет на следующий этап представитель Первой лиги
В услугах 51-летнего специалиста заинтересован греческий «Панатинаикос»