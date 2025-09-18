Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Первый гол за Барсу. Как Рэшфорд поразил ворота Ньюкасла в матче ЛЧ
Лига чемпионов
18 сентября 2025, 23:27 | Обновлено 19 сентября 2025, 00:22
295
1

ВИДЕО. Первый гол за Барсу. Как Рэшфорд поразил ворота Ньюкасла в матче ЛЧ

Маркус отличился на 58-й минуте поединка, сделав счет 1:0 в пользу каталонцев

18 сентября 2025, 23:27 | Обновлено 19 сентября 2025, 00:22
295
1
ВИДЕО. Первый гол за Барсу. Как Рэшфорд поразил ворота Ньюкасла в матче ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

18 сентября проходит матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Ньюкасл и Барселона.

Коллективы играют на стадионе Сент-Джеймс Парк. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 58-й минуте счет стал 1:0 в пользу гостей. Ворота хозяев поразил Маркус Рэшфорд, ассист отдал Жюль Кунде.

Для Рэшфорда это первый гол в футболке каталонцев – летом Барса арендовала англичанина из Манчестер Юнайтед.

❗️ ВИДЕО. Первый гол за Барсу. Как Рэшфорд поразил ворота Ньюкасла в матче ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Таблица Лиги чемпионов после 1-го тура. Победы Барселоны и Ман Сити
Дубль Рэшфорда. Барселона на старте Лиги чемпионов одолела Ньюкасл в Англии
Айнтрахт уничтожил Галатасарай в Лиге чемпионов
видео голов и обзор Маркус Рэшфорд Барселона Ньюкасл Ньюкасл - Барселона Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Последний матч Лупашко? Карпаты уступили Буковине в Кубке Украины
Футбол | 18 сентября 2025, 17:37 19
Последний матч Лупашко? Карпаты уступили Буковине в Кубке Украины
Последний матч Лупашко? Карпаты уступили Буковине в Кубке Украины

Далее в этой паре идет на следующий этап представитель Первой лиги

Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Футбол | 18 сентября 2025, 17:31 57
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба

В услугах 51-летнего специалиста заинтересован греческий «Панатинаикос»

Тренер сборной отреагировал на скандал с известным украинским нападающим
Футбол | 19.09.2025, 00:21
Тренер сборной отреагировал на скандал с известным украинским нападающим
Тренер сборной отреагировал на скандал с известным украинским нападающим
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Футбол | 18.09.2025, 07:07
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
Футбол | 18.09.2025, 08:00
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Bulba_sumkin
Второй гол - конфетка)
Ответить
0
Популярные новости
Теренс Кроуфорд после победы над Канело обратился к украинцам
Теренс Кроуфорд после победы над Канело обратился к украинцам
17.09.2025, 03:22 2
Бокс
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
17.09.2025, 07:02 18
Футбол
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
17.09.2025, 08:43 12
Футбол
Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение
Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение
18.09.2025, 00:50
Бокс
Приход Мастантуоно вернул Реалу проблему, от которой клуб упорно уходил
Приход Мастантуоно вернул Реалу проблему, от которой клуб упорно уходил
17.09.2025, 12:35 21
Футбол
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
17.09.2025, 05:13 2
Бокс
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
17.09.2025, 17:59 1
Футбол
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
18.09.2025, 00:13
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем