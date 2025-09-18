Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Фати отличился голом впервые за 22 месяца
Лига чемпионов
18 сентября 2025, 22:36
Фати отличился голом впервые за 22 месяца

Испанец поразил ворота «Брюгге»

Фати отличился голом впервые за 22 месяца
Getty Images/Global Images Ukraine. Ансу Фати

В четверг, 18 сентября, проходил матч первого тура основного раунда Лиги чемпионов между «Брюгге» и «Монако».

Встречу принимал стадион «Ян Брейдел» в Брюгге. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля добыли победу со счетом 4:1.

В составе гостей взятием ворот отличился нападающий Ансу Фати. Этот гол стал для него первым с 9 ноября 2023 года – тогда будучи игроком «Брайтона» испанец поразил ворота «Аякса» в рамках Лиги Европы.

