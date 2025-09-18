Фати отличился голом впервые за 22 месяца
Испанец поразил ворота «Брюгге»
В четверг, 18 сентября, проходил матч первого тура основного раунда Лиги чемпионов между «Брюгге» и «Монако».
Встречу принимал стадион «Ян Брейдел» в Брюгге. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Хозяева поля добыли победу со счетом 4:1.
В составе гостей взятием ворот отличился нападающий Ансу Фати. Этот гол стал для него первым с 9 ноября 2023 года – тогда будучи игроком «Брайтона» испанец поразил ворота «Аякса» в рамках Лиги Европы.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Португальский специалист договорился о сотрудничестве с лиссабонским клубом
Действующий победитель еврокубка начал с уверенной победы