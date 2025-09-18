Палмейрас одолел Ривер Плейт в первом матче 1/4 финала Кубка Либертадорес
Бразильский клуб отправил в ворота соперника два мяча, пропустив один гол
18 сентября состоялся первый матч 1/4 финала Кубка Либертадорес, в котором встретились аргентинский «Ривер Плейт» и бразильский «Палмейрас». Гости одолели соперника с минимальным счетом 2:1.
На 6-й минуте парагвайский защитник Густаво Гомес вывел бразильскую команду вперед, а перед перерывом форвард Витор Роке отправил в ворота соперника еще один мяч.
«Ривер Плейт» сумел сократить отставание в счете лишь в конце матча после результативного удара аргентинского защитника Мартинеса Куарты. Второй поединок этого противостояния пройдет 25 сентября на поле бразильской команды.
Кубок Либертадорес, 1/4 финала. 18 сентября
Первый матч
Ривер Плейт (Аргентина) – Палмейрас (Бразилия) – 1:2
Голы: Мартинес Куарта, 89 –Гомес, 6, Витор Роке, 41
Видеообзор матча:
События матча
