Палмейрас одолел Ривер Плейт в первом матче 1/4 финала Кубка Либертадорес

18 сентября состоялся первый матч 1/4 финала Кубка Либертадорес, в котором встретились аргентинский «Ривер Плейт» и бразильский «Палмейрас». Гости одолели соперника с минимальным счетом 2:1.

На 6-й минуте парагвайский защитник Густаво Гомес вывел бразильскую команду вперед, а перед перерывом форвард Витор Роке отправил в ворота соперника еще один мяч.

«Ривер Плейт» сумел сократить отставание в счете лишь в конце матча после результативного удара аргентинского защитника Мартинеса Куарты. Второй поединок этого противостояния пройдет 25 сентября на поле бразильской команды.

Кубок Либертадорес, 1/4 финала. 18 сентября

Первый матч

Ривер Плейт (Аргентина) – Палмейрас (Бразилия) – 1:2

Голы: Мартинес Куарта, 89 –Гомес, 6, Витор Роке, 41

Видеообзор матча: