Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Палмейрас одолел Ривер Плейт в первом матче 1/4 финала Кубка Либертадорес
Кубок Либертадорес
Ривер Плейт
18.09.2025 03:30 – FT 1 : 2
Палмейрас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Либертадорес
18 сентября 2025, 21:01 |
103
0

Палмейрас одолел Ривер Плейт в первом матче 1/4 финала Кубка Либертадорес

Бразильский клуб отправил в ворота соперника два мяча, пропустив один гол

18 сентября 2025, 21:01 |
103
0
Палмейрас одолел Ривер Плейт в первом матче 1/4 финала Кубка Либертадорес
Getty Images/Global Images Ukraine.

18 сентября состоялся первый матч 1/4 финала Кубка Либертадорес, в котором встретились аргентинский «Ривер Плейт» и бразильский «Палмейрас». Гости одолели соперника с минимальным счетом 2:1.

На 6-й минуте парагвайский защитник Густаво Гомес вывел бразильскую команду вперед, а перед перерывом форвард Витор Роке отправил в ворота соперника еще один мяч.

«Ривер Плейт» сумел сократить отставание в счете лишь в конце матча после результативного удара аргентинского защитника Мартинеса Куарты. Второй поединок этого противостояния пройдет 25 сентября на поле бразильской команды.

Кубок Либертадорес, 1/4 финала. 18 сентября

Первый матч

Ривер Плейт (Аргентина) – Палмейрас (Бразилия) – 1:2

Голы: Мартинес Куарта, 89 –Гомес, 6, Витор Роке, 41

Видеообзор матча:

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Мартинес (Ривер Плейт), асcист Хуан Портильо.
41’
ГОЛ ! Мяч забил Витор Роке (Палмейрас), асcист Хосе Лопес.
6’
ГОЛ ! Мяч забил Густаво Гомес (Палмейрас), асcист Андреас Перейра.
По теме:
Металлург З – Феникс-Мариуполь – 1:1 (2:4 по пенальти). Видеообзор матча
ВИДЕО. Как Гримальдо снова забил со штрафного, сравняв счет в Копенгагене
Италия – Украина – 3:0. Битва за плей-офф с чемпионами. Видеообзор матча
Кубок Либертадорес Ривер Плейт Палмейрас Витор Роке видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный сыграл в Лиге чемпионов. ПСЖ разгромил дома Аталанту
Футбол | 17 сентября 2025, 23:54 9
Забарный сыграл в Лиге чемпионов. ПСЖ разгромил дома Аталанту
Забарный сыграл в Лиге чемпионов. ПСЖ разгромил дома Аталанту

Действующий победитель еврокубка начал с уверенной победы

Далее – плей-офф. Украинский клуб вышел из группы международного турнира
Футбол | 18 сентября 2025, 20:58 0
Далее – плей-офф. Украинский клуб вышел из группы международного турнира
Далее – плей-офф. Украинский клуб вышел из группы международного турнира

«Выбор» из Днепра в последнем туре решил свой вопрос на World Winners Cup

Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
Бокс | 18.09.2025, 00:13
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
Футбол | 18.09.2025, 08:00
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
Владислав ВАНАТ о переходе из Динамо, своей фамилии и украинцах в Жироне
Футбол | 18.09.2025, 15:59
Владислав ВАНАТ о переходе из Динамо, своей фамилии и украинцах в Жироне
Владислав ВАНАТ о переходе из Динамо, своей фамилии и украинцах в Жироне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
17.09.2025, 05:13 2
Бокс
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
17.09.2025, 08:19 18
Футбол
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
16.09.2025, 23:55 55
Футбол
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
17.09.2025, 17:59 1
Футбол
Приход Мастантуоно вернул Реалу проблему, от которой клуб упорно уходил
Приход Мастантуоно вернул Реалу проблему, от которой клуб упорно уходил
17.09.2025, 12:35 21
Футбол
КРОУФОРД – о хейтере Усика: «С ним будет покончено. Удар закончит бой»
КРОУФОРД – о хейтере Усика: «С ним будет покончено. Удар закончит бой»
17.09.2025, 22:18
Бокс
Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу
Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу
16.09.2025, 23:32 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем