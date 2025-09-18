Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Обнародованы стартовые составы на матч Айнтрахт – Галатасарай
Лига чемпионов
18 сентября 2025, 20:59 |
86
0

Обнародованы стартовые составы на матч Айнтрахт – Галатасарай

Матч первого тура основного раунда Лиги чемпионов стартует 18 сентября в 22:00 по Киеву

18 сентября 2025, 20:59 |
86
0
Обнародованы стартовые составы на матч Айнтрахт – Галатасарай
Getty Images/Global Images Ukraine. Айнтрахт

В четверг, 18 сентября, состоится матч первого тура основного раунда Лиги чемпионов между франкфуртским «Айнтрахтом» и «Галатасарай».

Встречу примет стадион «Вальдштадион» в Франкфуерте-на-Майне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.

Стартовые составы на матч «Айнтрахт» – «Галатасарай»:

По теме:
С голом Фати. Брюгге разгромил Монако в Лиге чемпионов
Левандовский в нынешнем розыгрыше ЛЧ может сравниться с показателем Месси
ВИДЕО. Как Гримальдо снова забил со штрафного, сравняв счет в Копенгагене
Галатасарай Айнтрахт Франкфурт Лига чемпионов стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
Футбол | 18 сентября 2025, 03:49 7
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины

Ироничный момент в Кубке Украины

Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Футбол | 18 сентября 2025, 07:07 4
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»

Тренер разочарован поведением лидера «Барселоны»

Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
Футбол | 18.09.2025, 06:23
Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
Стали известны стартовые составы на матч Лиги чемпионов Ньюкасл – Барселона
Футбол | 18.09.2025, 20:54
Стали известны стартовые составы на матч Лиги чемпионов Ньюкасл – Барселона
Стали известны стартовые составы на матч Лиги чемпионов Ньюкасл – Барселона
Последний матч Лупашко? Карпаты уступили Буковине в Кубке Украины
Футбол | 18.09.2025, 17:37
Последний матч Лупашко? Карпаты уступили Буковине в Кубке Украины
Последний матч Лупашко? Карпаты уступили Буковине в Кубке Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
КРОУФОРД – о хейтере Усика: «С ним будет покончено. Удар закончит бой»
КРОУФОРД – о хейтере Усика: «С ним будет покончено. Удар закончит бой»
17.09.2025, 22:18
Бокс
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
16.09.2025, 20:59 34
Футбол
Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу
Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу
16.09.2025, 23:32 4
Футбол
Умер легендарный вратарь и шестикратный участник Матча всех звезд НХЛ
Умер легендарный вратарь и шестикратный участник Матча всех звезд НХЛ
16.09.2025, 22:24
Хоккей
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
17.09.2025, 08:19 18
Футбол
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
17.09.2025, 08:43 12
Футбол
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
17.09.2025, 20:50 89
Футбол
Приход Мастантуоно вернул Реалу проблему, от которой клуб упорно уходил
Приход Мастантуоно вернул Реалу проблему, от которой клуб упорно уходил
17.09.2025, 12:35 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем