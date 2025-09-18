Лига чемпионов18 сентября 2025, 20:59 |
Обнародованы стартовые составы на матч Айнтрахт – Галатасарай
Матч первого тура основного раунда Лиги чемпионов стартует 18 сентября в 22:00 по Киеву
18 сентября 2025, 20:59 |
В четверг, 18 сентября, состоится матч первого тура основного раунда Лиги чемпионов между франкфуртским «Айнтрахтом» и «Галатасарай».
Встречу примет стадион «Вальдштадион» в Франкфуерте-на-Майне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.
Стартовые составы на матч «Айнтрахт» – «Галатасарай»:
