Срна отреагировал на слухи, что Шахтер будет судиться с УАФ по делу Мудрика

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна высказался на тему появившейся в СМИ информации о том, что донецкий клуб прорабатывает возможность подать в суд на УАФ по делу о допинге, обнаруженном в организме Михаила Мудрика.

«Когда мы говорим о Мудрике, мы не думаем о деньгах, мы говорим о человеке. Нам его очень жаль. Мы знаем, что он на 100% невиновен – он это докажет. Мы поддерживаем его как бывшего игрока, как человека и как друга. Мы не думаем, что деньги важны», – заявил Срна.

«Шахтер» продал Мудрика в «Челси» за 70 миллионов евро, прописав в соглашении возможность получения еще 30 миллионов в виде бонусов, на которые теперь из-за дела о допинге «горняки» вряд ли могут рассчитывать.

Ранее слухи о суде против УАФ по делу Мудрика опроверг генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин.