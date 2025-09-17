Палкин признался, будет ли Шахтер судиться с УАФ из-за Мудрика

Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге. Кроме того, издание The Athletic сообщило, что проба «Б» Михаила Мудрика дала положительный результат.

Если информация об употреблении допинга Мудриком будет официально подтверждена, ему грозит до четырех лет дисквалификации.

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин рассказал подробности ситуации вокруг Мудрика.

«Периодически я общаюсь с Мудриком, мы также уже несколько раз встречались в Лондоне. Важно его морально поддерживать в таких ситуациях.

Исходя из той информации, которая у меня есть, я до сих пор не могу понять обстоятельства, по которым возник этот допинговый скандал. Я связывался с УАФ по поводу Мудрика, чтобы его там поддержали.

Эта ситуация, конечно, повлияла на украинский футбол и на его имидж. Если есть возможность помочь Мудрику, то нужно это сделать. Будем ли мы готовить иск против УАФ? Это бред», – отметил Палкин.