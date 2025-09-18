Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Бельгии
Генк
17.09.2025 21:30 – FT 0 : 1
Шарлеруа
Бельгия
18 сентября 2025, 15:47 | Обновлено 18 сентября 2025, 16:07
32
0

Генк уступил Шарлеруа в перенесенном матче в Бельгии. Турнирная таблица

Единственный гол для гостей забил Орельен Шейдлер на 16-й минуте

Getty Images/Global Images Ukraine

17 сентября 2025 года состоялся перенесённый матч бельгийской Про-лиги между Генком и Шарлеруа.

Игра на стадионе Cegeka Arena завершилась поражением хозяев поля со счётом 0:1.

Единственный гол в матче забил нападающий «Шарлеруа» Орельен Шейдлер на 16-й минуте.

«Шарлеруа» поднялся на 3-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков после 7 матчей. «Генк» остался на 10-м месте с 8 очками.

Чемпионат Бельгии. 17 сентября

Генк – Шарлеруа – 0:1

Гол: Орельен Шейдлер, 16

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Юнион Сент-Жилуаз 7 5 2 0 15 - 3 21.09.25 14:30 Генк - Юнион Сент-Жилуаз13.09.25 Дендер 0:1 Юнион Сент-Жилуаз31.08.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:0 Андерлехт24.08.25 Ла Лувьер 0:0 Юнион Сент-Жилуаз16.08.25 Юнион Сент-Жилуаз 3:0 Стандард09.08.25 Гент 2:3 Юнион Сент-Жилуаз 17
2 Сент-Трюйден 7 4 2 1 11 - 7 21.09.25 19:30 Брюгге - Сент-Трюйден14.09.25 Сент-Трюйден 0:3 Вестерло29.08.25 Серкль Брюгге 1:1 Сент-Трюйден23.08.25 Зюлте-Варегем 0:2 Сент-Трюйден17.08.25 Сент-Трюйден 2:1 Ла Лувьер08.08.25 Сент-Трюйден 2:0 Дендер 14
3 Шарлеруа 7 3 3 1 11 - 8 20.09.25 19:15 Шарлеруа - Зюлте-Варегем17.09.25 Генк 0:1 Шарлеруа14.09.25 Серкль Брюгге 2:3 Шарлеруа30.08.25 Шарлеруа 3:1 Дендер17.08.25 Шарлеруа 1:1 Антверпен10.08.25 Ла Лувьер 1:0 Шарлеруа 12
4 Мехелен 7 3 3 1 10 - 8 21.09.25 20:15 Мехелен - Серкль Брюгге12.09.25 Стандард 1:1 Мехелен30.08.25 Мехелен 3:2 Ла Лувьер24.08.25 Антверпен 2:1 Мехелен16.08.25 Мехелен 1:1 Гент09.08.25 Вестерло 0:1 Мехелен 12
5 Андерлехт 6 3 1 2 12 - 8 20.09.25 21:45 Андерлехт - Антверпен14.09.25 Андерлехт 1:1 Генк31.08.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:0 Андерлехт17.08.25 Дендер 0:2 Андерлехт10.08.25 Андерлехт 2:3 Зюлте-Варегем03.08.25 Серкль Брюгге 0:2 Андерлехт 10
6 Брюгге 6 3 1 2 7 - 5 21.09.25 19:30 Брюгге - Сент-Трюйден13.09.25 Ла Лувьер 1:0 Брюгге31.08.25 Гент 1:1 Брюгге16.08.25 Зюлте-Варегем 0:1 Брюгге09.08.25 Брюгге 2:0 Серкль Брюгге01.08.25 Мехелен 2:1 Брюгге 10
7 Вестерло 6 3 0 3 11 - 11 21.09.25 17:00 Вестерло - Стандард14.09.25 Сент-Трюйден 0:3 Вестерло30.08.25 Вестерло 2:0 Антверпен17.08.25 Серкль Брюгге 4:1 Вестерло09.08.25 Вестерло 0:1 Мехелен02.08.25 Вестерло 3:1 Зюлте-Варегем 9
8 Антверпен 7 2 3 2 9 - 9 20.09.25 21:45 Андерлехт - Антверпен14.09.25 Антверпен 1:2 Гент30.08.25 Вестерло 2:0 Антверпен24.08.25 Антверпен 2:1 Мехелен17.08.25 Шарлеруа 1:1 Антверпен10.08.25 Антверпен 3:1 Ауд-Хеверле 9
9 Серкль Брюгге 7 2 2 3 10 - 9 21.09.25 20:15 Мехелен - Серкль Брюгге14.09.25 Серкль Брюгге 2:3 Шарлеруа29.08.25 Серкль Брюгге 1:1 Сент-Трюйден23.08.25 Стандард 0:3 Серкль Брюгге17.08.25 Серкль Брюгге 4:1 Вестерло09.08.25 Брюгге 2:0 Серкль Брюгге 8
10 Генк 7 2 2 3 9 - 10 21.09.25 14:30 Генк - Юнион Сент-Жилуаз17.09.25 Генк 0:1 Шарлеруа14.09.25 Андерлехт 1:1 Генк31.08.25 Генк 3:2 Зюлте-Варегем15.08.25 Ауд-Хеверле 1:2 Генк10.08.25 Стандард 2:1 Генк 8
11 Гент 6 2 2 2 8 - 9 19.09.25 21:45 Гент - Дендер14.09.25 Антверпен 1:2 Гент31.08.25 Гент 1:1 Брюгге16.08.25 Мехелен 1:1 Гент09.08.25 Гент 2:3 Юнион Сент-Жилуаз02.08.25 Гент 1:0 Ла Лувьер 8
12 Стандард 7 2 2 3 6 - 10 21.09.25 17:00 Вестерло - Стандард12.09.25 Стандард 1:1 Мехелен31.08.25 Ауд-Хеверле 1:0 Стандард23.08.25 Стандард 0:3 Серкль Брюгге16.08.25 Юнион Сент-Жилуаз 3:0 Стандард10.08.25 Стандард 2:1 Генк 8
13 Зюлте-Варегем 7 2 1 4 9 - 12 20.09.25 19:15 Шарлеруа - Зюлте-Варегем13.09.25 Зюлте-Варегем 2:0 Ауд-Хеверле31.08.25 Генк 3:2 Зюлте-Варегем23.08.25 Зюлте-Варегем 0:2 Сент-Трюйден16.08.25 Зюлте-Варегем 0:1 Брюгге10.08.25 Андерлехт 2:3 Зюлте-Варегем 7
14 Ла Лувьер 7 2 1 4 5 - 8 20.09.25 17:00 Ауд-Хеверле - Ла Лувьер13.09.25 Ла Лувьер 1:0 Брюгге30.08.25 Мехелен 3:2 Ла Лувьер24.08.25 Ла Лувьер 0:0 Юнион Сент-Жилуаз17.08.25 Сент-Трюйден 2:1 Ла Лувьер10.08.25 Ла Лувьер 1:0 Шарлеруа 7
15 Ауд-Хеверле 7 2 1 4 6 - 14 20.09.25 17:00 Ауд-Хеверле - Ла Лувьер13.09.25 Зюлте-Варегем 2:0 Ауд-Хеверле31.08.25 Ауд-Хеверле 1:0 Стандард24.08.25 Дендер 0:1 Ауд-Хеверле15.08.25 Ауд-Хеверле 1:2 Генк10.08.25 Антверпен 3:1 Ауд-Хеверле 7
16 Дендер 7 0 2 5 2 - 10 19.09.25 21:45 Гент - Дендер13.09.25 Дендер 0:1 Юнион Сент-Жилуаз30.08.25 Шарлеруа 3:1 Дендер24.08.25 Дендер 0:1 Ауд-Хеверле17.08.25 Дендер 0:2 Андерлехт08.08.25 Сент-Трюйден 2:0 Дендер 2
Полная таблица

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
