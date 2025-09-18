Генк уступил Шарлеруа в перенесенном матче в Бельгии. Турнирная таблица

17 сентября 2025 года состоялся перенесённый матч бельгийской Про-лиги между Генком и Шарлеруа.

Игра на стадионе Cegeka Arena завершилась поражением хозяев поля со счётом 0:1.

Единственный гол в матче забил нападающий «Шарлеруа» Орельен Шейдлер на 16-й минуте.

«Шарлеруа» поднялся на 3-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков после 7 матчей. «Генк» остался на 10-м месте с 8 очками.

Чемпионат Бельгии. 17 сентября

Генк – Шарлеруа – 0:1

Гол: Орельен Шейдлер, 16

Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Юнион Сент-Жилуаз 7 5 2 0 15 - 3 21.09.25 14:30 Генк - Юнион Сент-Жилуаз 13.09.25 Дендер 0:1 Юнион Сент-Жилуаз 31.08.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:0 Андерлехт 24.08.25 Ла Лувьер 0:0 Юнион Сент-Жилуаз 16.08.25 Юнион Сент-Жилуаз 3:0 Стандард 09.08.25 Гент 2:3 Юнион Сент-Жилуаз 17 2 Сент-Трюйден 7 4 2 1 11 - 7 21.09.25 19:30 Брюгге - Сент-Трюйден 14.09.25 Сент-Трюйден 0:3 Вестерло 29.08.25 Серкль Брюгге 1:1 Сент-Трюйден 23.08.25 Зюлте-Варегем 0:2 Сент-Трюйден 17.08.25 Сент-Трюйден 2:1 Ла Лувьер 08.08.25 Сент-Трюйден 2:0 Дендер 14 3 Шарлеруа 7 3 3 1 11 - 8 20.09.25 19:15 Шарлеруа - Зюлте-Варегем 17.09.25 Генк 0:1 Шарлеруа 14.09.25 Серкль Брюгге 2:3 Шарлеруа 30.08.25 Шарлеруа 3:1 Дендер 17.08.25 Шарлеруа 1:1 Антверпен 10.08.25 Ла Лувьер 1:0 Шарлеруа 12 4 Мехелен 7 3 3 1 10 - 8 21.09.25 20:15 Мехелен - Серкль Брюгге 12.09.25 Стандард 1:1 Мехелен 30.08.25 Мехелен 3:2 Ла Лувьер 24.08.25 Антверпен 2:1 Мехелен 16.08.25 Мехелен 1:1 Гент 09.08.25 Вестерло 0:1 Мехелен 12 5 Андерлехт 6 3 1 2 12 - 8 20.09.25 21:45 Андерлехт - Антверпен 14.09.25 Андерлехт 1:1 Генк 31.08.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:0 Андерлехт 17.08.25 Дендер 0:2 Андерлехт 10.08.25 Андерлехт 2:3 Зюлте-Варегем 03.08.25 Серкль Брюгге 0:2 Андерлехт 10 6 Брюгге 6 3 1 2 7 - 5 21.09.25 19:30 Брюгге - Сент-Трюйден 13.09.25 Ла Лувьер 1:0 Брюгге 31.08.25 Гент 1:1 Брюгге 16.08.25 Зюлте-Варегем 0:1 Брюгге 09.08.25 Брюгге 2:0 Серкль Брюгге 01.08.25 Мехелен 2:1 Брюгге 10 7 Вестерло 6 3 0 3 11 - 11 21.09.25 17:00 Вестерло - Стандард 14.09.25 Сент-Трюйден 0:3 Вестерло 30.08.25 Вестерло 2:0 Антверпен 17.08.25 Серкль Брюгге 4:1 Вестерло 09.08.25 Вестерло 0:1 Мехелен 02.08.25 Вестерло 3:1 Зюлте-Варегем 9 8 Антверпен 7 2 3 2 9 - 9 20.09.25 21:45 Андерлехт - Антверпен 14.09.25 Антверпен 1:2 Гент 30.08.25 Вестерло 2:0 Антверпен 24.08.25 Антверпен 2:1 Мехелен 17.08.25 Шарлеруа 1:1 Антверпен 10.08.25 Антверпен 3:1 Ауд-Хеверле 9 9 Серкль Брюгге 7 2 2 3 10 - 9 21.09.25 20:15 Мехелен - Серкль Брюгге 14.09.25 Серкль Брюгге 2:3 Шарлеруа 29.08.25 Серкль Брюгге 1:1 Сент-Трюйден 23.08.25 Стандард 0:3 Серкль Брюгге 17.08.25 Серкль Брюгге 4:1 Вестерло 09.08.25 Брюгге 2:0 Серкль Брюгге 8 10 Генк 7 2 2 3 9 - 10 21.09.25 14:30 Генк - Юнион Сент-Жилуаз 17.09.25 Генк 0:1 Шарлеруа 14.09.25 Андерлехт 1:1 Генк 31.08.25 Генк 3:2 Зюлте-Варегем 15.08.25 Ауд-Хеверле 1:2 Генк 10.08.25 Стандард 2:1 Генк 8 11 Гент 6 2 2 2 8 - 9 19.09.25 21:45 Гент - Дендер 14.09.25 Антверпен 1:2 Гент 31.08.25 Гент 1:1 Брюгге 16.08.25 Мехелен 1:1 Гент 09.08.25 Гент 2:3 Юнион Сент-Жилуаз 02.08.25 Гент 1:0 Ла Лувьер 8 12 Стандард 7 2 2 3 6 - 10 21.09.25 17:00 Вестерло - Стандард 12.09.25 Стандард 1:1 Мехелен 31.08.25 Ауд-Хеверле 1:0 Стандард 23.08.25 Стандард 0:3 Серкль Брюгге 16.08.25 Юнион Сент-Жилуаз 3:0 Стандард 10.08.25 Стандард 2:1 Генк 8 13 Зюлте-Варегем 7 2 1 4 9 - 12 20.09.25 19:15 Шарлеруа - Зюлте-Варегем 13.09.25 Зюлте-Варегем 2:0 Ауд-Хеверле 31.08.25 Генк 3:2 Зюлте-Варегем 23.08.25 Зюлте-Варегем 0:2 Сент-Трюйден 16.08.25 Зюлте-Варегем 0:1 Брюгге 10.08.25 Андерлехт 2:3 Зюлте-Варегем 7 14 Ла Лувьер 7 2 1 4 5 - 8 20.09.25 17:00 Ауд-Хеверле - Ла Лувьер 13.09.25 Ла Лувьер 1:0 Брюгге 30.08.25 Мехелен 3:2 Ла Лувьер 24.08.25 Ла Лувьер 0:0 Юнион Сент-Жилуаз 17.08.25 Сент-Трюйден 2:1 Ла Лувьер 10.08.25 Ла Лувьер 1:0 Шарлеруа 7 15 Ауд-Хеверле 7 2 1 4 6 - 14 20.09.25 17:00 Ауд-Хеверле - Ла Лувьер 13.09.25 Зюлте-Варегем 2:0 Ауд-Хеверле 31.08.25 Ауд-Хеверле 1:0 Стандард 24.08.25 Дендер 0:1 Ауд-Хеверле 15.08.25 Ауд-Хеверле 1:2 Генк 10.08.25 Антверпен 3:1 Ауд-Хеверле 7 16 Дендер 7 0 2 5 2 - 10 19.09.25 21:45 Гент - Дендер 13.09.25 Дендер 0:1 Юнион Сент-Жилуаз 30.08.25 Шарлеруа 3:1 Дендер 24.08.25 Дендер 0:1 Ауд-Хеверле 17.08.25 Дендер 0:2 Андерлехт 08.08.25 Сент-Трюйден 2:0 Дендер 2 Полная таблица

