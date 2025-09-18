Бельгия18 сентября 2025, 15:47 | Обновлено 18 сентября 2025, 16:07
Генк уступил Шарлеруа в перенесенном матче в Бельгии. Турнирная таблица
Единственный гол для гостей забил Орельен Шейдлер на 16-й минуте
17 сентября 2025 года состоялся перенесённый матч бельгийской Про-лиги между Генком и Шарлеруа.
Игра на стадионе Cegeka Arena завершилась поражением хозяев поля со счётом 0:1.
Единственный гол в матче забил нападающий «Шарлеруа» Орельен Шейдлер на 16-й минуте.
«Шарлеруа» поднялся на 3-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков после 7 матчей. «Генк» остался на 10-м месте с 8 очками.
Чемпионат Бельгии. 17 сентября
Генк – Шарлеруа – 0:1
Гол: Орельен Шейдлер, 16
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Юнион Сент-Жилуаз
|7
|5
|2
|0
|15 - 3
|21.09.25 14:30 Генк - Юнион Сент-Жилуаз13.09.25 Дендер 0:1 Юнион Сент-Жилуаз31.08.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:0 Андерлехт24.08.25 Ла Лувьер 0:0 Юнион Сент-Жилуаз16.08.25 Юнион Сент-Жилуаз 3:0 Стандард09.08.25 Гент 2:3 Юнион Сент-Жилуаз
|17
|2
|Сент-Трюйден
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|21.09.25 19:30 Брюгге - Сент-Трюйден14.09.25 Сент-Трюйден 0:3 Вестерло29.08.25 Серкль Брюгге 1:1 Сент-Трюйден23.08.25 Зюлте-Варегем 0:2 Сент-Трюйден17.08.25 Сент-Трюйден 2:1 Ла Лувьер08.08.25 Сент-Трюйден 2:0 Дендер
|14
|3
|Шарлеруа
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|20.09.25 19:15 Шарлеруа - Зюлте-Варегем17.09.25 Генк 0:1 Шарлеруа14.09.25 Серкль Брюгге 2:3 Шарлеруа30.08.25 Шарлеруа 3:1 Дендер17.08.25 Шарлеруа 1:1 Антверпен10.08.25 Ла Лувьер 1:0 Шарлеруа
|12
|4
|Мехелен
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|21.09.25 20:15 Мехелен - Серкль Брюгге12.09.25 Стандард 1:1 Мехелен30.08.25 Мехелен 3:2 Ла Лувьер24.08.25 Антверпен 2:1 Мехелен16.08.25 Мехелен 1:1 Гент09.08.25 Вестерло 0:1 Мехелен
|12
|5
|Андерлехт
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|20.09.25 21:45 Андерлехт - Антверпен14.09.25 Андерлехт 1:1 Генк31.08.25 Юнион Сент-Жилуаз 2:0 Андерлехт17.08.25 Дендер 0:2 Андерлехт10.08.25 Андерлехт 2:3 Зюлте-Варегем03.08.25 Серкль Брюгге 0:2 Андерлехт
|10
|6
|Брюгге
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|21.09.25 19:30 Брюгге - Сент-Трюйден13.09.25 Ла Лувьер 1:0 Брюгге31.08.25 Гент 1:1 Брюгге16.08.25 Зюлте-Варегем 0:1 Брюгге09.08.25 Брюгге 2:0 Серкль Брюгге01.08.25 Мехелен 2:1 Брюгге
|10
|7
|Вестерло
|6
|3
|0
|3
|11 - 11
|21.09.25 17:00 Вестерло - Стандард14.09.25 Сент-Трюйден 0:3 Вестерло30.08.25 Вестерло 2:0 Антверпен17.08.25 Серкль Брюгге 4:1 Вестерло09.08.25 Вестерло 0:1 Мехелен02.08.25 Вестерло 3:1 Зюлте-Варегем
|9
|8
|Антверпен
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|20.09.25 21:45 Андерлехт - Антверпен14.09.25 Антверпен 1:2 Гент30.08.25 Вестерло 2:0 Антверпен24.08.25 Антверпен 2:1 Мехелен17.08.25 Шарлеруа 1:1 Антверпен10.08.25 Антверпен 3:1 Ауд-Хеверле
|9
|9
|Серкль Брюгге
|7
|2
|2
|3
|10 - 9
|21.09.25 20:15 Мехелен - Серкль Брюгге14.09.25 Серкль Брюгге 2:3 Шарлеруа29.08.25 Серкль Брюгге 1:1 Сент-Трюйден23.08.25 Стандард 0:3 Серкль Брюгге17.08.25 Серкль Брюгге 4:1 Вестерло09.08.25 Брюгге 2:0 Серкль Брюгге
|8
|10
|Генк
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|21.09.25 14:30 Генк - Юнион Сент-Жилуаз17.09.25 Генк 0:1 Шарлеруа14.09.25 Андерлехт 1:1 Генк31.08.25 Генк 3:2 Зюлте-Варегем15.08.25 Ауд-Хеверле 1:2 Генк10.08.25 Стандард 2:1 Генк
|8
|11
|Гент
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|19.09.25 21:45 Гент - Дендер14.09.25 Антверпен 1:2 Гент31.08.25 Гент 1:1 Брюгге16.08.25 Мехелен 1:1 Гент09.08.25 Гент 2:3 Юнион Сент-Жилуаз02.08.25 Гент 1:0 Ла Лувьер
|8
|12
|Стандард
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|21.09.25 17:00 Вестерло - Стандард12.09.25 Стандард 1:1 Мехелен31.08.25 Ауд-Хеверле 1:0 Стандард23.08.25 Стандард 0:3 Серкль Брюгге16.08.25 Юнион Сент-Жилуаз 3:0 Стандард10.08.25 Стандард 2:1 Генк
|8
|13
|Зюлте-Варегем
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|20.09.25 19:15 Шарлеруа - Зюлте-Варегем13.09.25 Зюлте-Варегем 2:0 Ауд-Хеверле31.08.25 Генк 3:2 Зюлте-Варегем23.08.25 Зюлте-Варегем 0:2 Сент-Трюйден16.08.25 Зюлте-Варегем 0:1 Брюгге10.08.25 Андерлехт 2:3 Зюлте-Варегем
|7
|14
|Ла Лувьер
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|20.09.25 17:00 Ауд-Хеверле - Ла Лувьер13.09.25 Ла Лувьер 1:0 Брюгге30.08.25 Мехелен 3:2 Ла Лувьер24.08.25 Ла Лувьер 0:0 Юнион Сент-Жилуаз17.08.25 Сент-Трюйден 2:1 Ла Лувьер10.08.25 Ла Лувьер 1:0 Шарлеруа
|7
|15
|Ауд-Хеверле
|7
|2
|1
|4
|6 - 14
|20.09.25 17:00 Ауд-Хеверле - Ла Лувьер13.09.25 Зюлте-Варегем 2:0 Ауд-Хеверле31.08.25 Ауд-Хеверле 1:0 Стандард24.08.25 Дендер 0:1 Ауд-Хеверле15.08.25 Ауд-Хеверле 1:2 Генк10.08.25 Антверпен 3:1 Ауд-Хеверле
|7
|16
|Дендер
|7
|0
|2
|5
|2 - 10
|19.09.25 21:45 Гент - Дендер13.09.25 Дендер 0:1 Юнион Сент-Жилуаз30.08.25 Шарлеруа 3:1 Дендер24.08.25 Дендер 0:1 Ауд-Хеверле17.08.25 Дендер 0:2 Андерлехт08.08.25 Сент-Трюйден 2:0 Дендер
|2
