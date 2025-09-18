Владислав ВАНАТ о переходе из Динамо, своей фамилии и украинцах в Жироне

Испанская Жирона провела официальную презентацию новичка Владислава Ваната. Клуб сделал это уже после того, как украинец дебютировал за команду и успел забить первый мяч.

«Жирона – отличный проект, клуб сделал хорошее предложение для Динамо. Ударение в моей фамилии? Можете говорить как хотите – ВанАт или ВАнат, без разницы. Рад, что уже забил первый гол за Жирону, хорошие эмоции. Конкретной цифры по количеству голов у меня нет, но есть задача забивать регулярно. С адаптацией проблем не будет. Тут меня хорошо приняли, а также есть украинцы, поэтому все проходит легко».

«Считаю, что моя позиция – центрфорвард, тут смогу показать свои лучшие качества. Артем Довбик? Мы с ним общались в сборной уже после перехода. Артем сказал, что Жирона – хорошее место, где можно прогрессировать. Вернулся после сборной? Нас готовят к тому, что у нас столько матчей. С национальной командой, конечно, хочу поехать на чемпионат мира».

«Много общаемся с Крапивцовым и Цыганковым, живем рядом. Витя мне показывает красивые места, рассказывает, что и как тут», – сказал Ванат.