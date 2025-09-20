Назван самый дорогой игрок Полесья на данный момент

Известный портал Transfermarkt обнародовал список самых дорогих футболистов, которые сейчас находятся в составе житомирского «Полесья».

Лидером рейтинга стал Георгий Бущан, права на которого принадлежат саудовскому клубу «Аль-Шабаб». Трансферная стоимость игрока сборной Украины оценивается в 5 миллионов евро.

Второе место в списке занял Алексей Гуцуляк — 3 млн евро, а на третьей позиции разместился еще один футболист сборной Украины вингер Александр Назаренко, которого оценивают в 2,5 млн евро.

Недавно житомирское «Полесье» официально объявило о подписании голкипера национальной сборной Украины Георгия Бущана. 31-летний голкипер присоединился к команде на правах аренды. Соглашение с игроком рассчитано на один год.