Назван самый дорогой игрок Полесья на данный момент
Лидером списка стал Георгий Бущан
Известный портал Transfermarkt обнародовал список самых дорогих футболистов, которые сейчас находятся в составе житомирского «Полесья».
Лидером рейтинга стал Георгий Бущан, права на которого принадлежат саудовскому клубу «Аль-Шабаб». Трансферная стоимость игрока сборной Украины оценивается в 5 миллионов евро.
Второе место в списке занял Алексей Гуцуляк — 3 млн евро, а на третьей позиции разместился еще один футболист сборной Украины вингер Александр Назаренко, которого оценивают в 2,5 млн евро.
Недавно житомирское «Полесье» официально объявило о подписании голкипера национальной сборной Украины Георгия Бущана. 31-летний голкипер присоединился к команде на правах аренды. Соглашение с игроком рассчитано на один год.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Фурия Роха не хочет, чтобы в турнире участвовал Израиль
Ферлан Менди может зимой пополнить ряды лиссабонского клуба