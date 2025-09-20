Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
Major League Soccer
20 сентября 2025, 07:52 | Обновлено 20 сентября 2025, 08:56
7499
1

Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году

Аргентинец продлит контракт с «Интер Майами»

20 сентября 2025, 07:52 | Обновлено 20 сентября 2025, 08:56
7499
1
Месси выбрал клуб, за который будет играть в 2026 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси выбрал клуб, в котором начнет 2026 год.

По информации испанских СМИ, Месси останется в «Интер Майами» — аргентинец и флоридский клуб скоро завершат переговоры о продлении контракта на два года. Аргентинец подпишет соглашение, после чего оно будет передано на рассмотрение руководству MLS.

В прошлом сезоне Месси провел 36 матчей, забил 28 голов и отдал 12 результативных передач.

Ранее сообщалось, что форвард Лионель Месси все еще не принял решение относительно игры за сборную Аргентины на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике, куда действующий чемпион уже квалифицировался.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ продлил контракт с тренером после 4 поражений подряд
Эрлинг Холанд догнал Тьерри Анри по количеству голов в Лиге чемпионов
Холанд установил рекорд Лиги чемпионов, превзойдя показатель Месси
Major League Soccer (MLS) Лионель Месси продление контракта Интер Майами
Дмитрий Олейник Источник: ESPN
Оцените материал
(50)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На Олд Траффорд вновь живет надежда. Почему боссы МЮ не увольняют Аморима
Футбол | 20 сентября 2025, 08:42 3
На Олд Траффорд вновь живет надежда. Почему боссы МЮ не увольняют Аморима
На Олд Траффорд вновь живет надежда. Почему боссы МЮ не увольняют Аморима

«Красные дьяволы» набрали лишь четыре очка в четырех турах АПЛ, но португальца пока не выгоняют

Топ-менеджер клуба УПЛ: «Каждый год все нас хоронят»
Футбол | 20 сентября 2025, 09:34 0
Топ-менеджер клуба УПЛ: «Каждый год все нас хоронят»
Топ-менеджер клуба УПЛ: «Каждый год все нас хоронят»

Евгений Кочерга обратился к критикам после неудачного старта Александрии в УПЛ

Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
Футбол | 19.09.2025, 15:32
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
Не доверяйте Атлетико, верьте в Жирону. Анонс и прогнозы на 5 тур Ла Лиги
Италия – Украина – 2:1. Киченок и Костюк проиграли топовым парницам
Теннис | 19.09.2025, 18:49
Италия – Украина – 2:1. Киченок и Костюк проиграли топовым парницам
Италия – Украина – 2:1. Киченок и Костюк проиграли топовым парницам
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
Олимпийские игры | 19.09.2025, 18:40
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
ОФИЦИАЛЬНО. МОК объявил решение об участии россиян на Олимпиаде-2026
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Нічого несподіваного. Всіх усе влаштовує
Ответить
0
Популярные новости
Есть тренер для сборной Украины. Интересная кандидатура
Есть тренер для сборной Украины. Интересная кандидатура
18.09.2025, 11:55 10
Футбол
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
18.09.2025, 22:30 7
Другие виды
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
Мудрик решил заняться другим видом спорта и хочет на Олимпиаду
20.09.2025, 06:50 35
Футбол
Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»
Рой ДЖОНС: «Никто не превзойдет его достижения. Заканчивай уже с боксом»
19.09.2025, 02:50 2
Бокс
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
19.09.2025, 08:30 4
Футбол
ВИДЕО. Риццоли оценил решение остановить атаку на ворота Динамо на 90+3-й
ВИДЕО. Риццоли оценил решение остановить атаку на ворота Динамо на 90+3-й
19.09.2025, 03:21 8
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
18.09.2025, 08:00 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем