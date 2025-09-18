Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
18 сентября 2025, 12:58 | Обновлено 18 сентября 2025, 13:00
18 сентября в 22:00 пройдет матч 1-го тура главного еврокубка

Getty Images/Global Images Ukraine

18 сентября в 22:00 пройдет матч 1-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

На арене Жозе Алваладе в Лиссабоне сыграют Спортинг и Кайрат из Казахстан

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Действует единая таблица на 36 клубов, команды проведут 8 туров.

Спортинг выиграл главный трофей в чемпионате Португалии и вышел в Лигу чемпионов.

Кайрат из Казахстана создал сенсацию, пройдя 4 раунда квалификации (Олимпию Любляня, КуПС, Слован Братислава, Селтик).

Видеотрансляцию матча проводят видеосервис MEGOGO.

Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

где смотреть Спортинг Лиссабон Кайрат Алматы Лига чемпионов
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
