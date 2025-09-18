18 сентября в 22:00 пройдет матч 1-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

На арене Жозе Алваладе в Лиссабоне сыграют Спортинг и Кайрат из Казахстан

Действует единая таблица на 36 клубов, команды проведут 8 туров.

Спортинг выиграл главный трофей в чемпионате Португалии и вышел в Лигу чемпионов.

Кайрат из Казахстана создал сенсацию, пройдя 4 раунда квалификации (Олимпию Любляня, КуПС, Слован Братислава, Селтик).

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Спортинг – Кайрат

