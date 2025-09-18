Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Манчестер Сити – Наполи
Лига чемпионов
18 сентября 2025, 09:51 | Обновлено 18 сентября 2025, 09:57
29
0

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Манчестер Сити – Наполи

18 сентября в 22:00 пройдет матч 1-го тура Лиги чемпионов

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Манчестер Сити – Наполи
Коллаж Sport.ua

18 сентября в 22:00 в Манчестере пройдет матч 1-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

На домашней арене Этихад Манчестер Сити сыграет с Наполи из Италии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Действует единая таблица на 36 клубов, команды проведут 8 туров.

Манчестер Сити занял 3-е место в АПЛ и получил право играть в ЛЧ

Наполи в Италии взял скудетто, благодаря чему стартует в главном еврокубковом турнире.

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Манчестер Сити – Наполи

Видеотрансляцию матча проводят видеосервис MEGOGO.

Манчестер Сити – Наполи
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
