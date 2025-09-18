Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Манчестер Сити – Наполи
18 сентября в 22:00 пройдет матч 1-го тура Лиги чемпионов
18 сентября в 22:00 в Манчестере пройдет матч 1-го тура Лиги чемпионов 2025/26.
На домашней арене Этихад Манчестер Сити сыграет с Наполи из Италии.
Действует единая таблица на 36 клубов, команды проведут 8 туров.
Манчестер Сити занял 3-е место в АПЛ и получил право играть в ЛЧ
Наполи в Италии взял скудетто, благодаря чему стартует в главном еврокубковом турнире.
Видеотрансляцию матча проводят видеосервис MEGOGO.
