18 сентября в 22:00 в Манчестере пройдет матч 1-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

На домашней арене Этихад Манчестер Сити сыграет с Наполи из Италии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Действует единая таблица на 36 клубов, команды проведут 8 туров.

Манчестер Сити занял 3-е место в АПЛ и получил право играть в ЛЧ

Наполи в Италии взял скудетто, благодаря чему стартует в главном еврокубковом турнире.

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Манчестер Сити – Наполи

Видеотрансляцию матча проводят видеосервис MEGOGO.