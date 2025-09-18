Арда ТУРАН: «Игроки не хотят спорить со мной»

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран рассказал о том, как происходит его общения с футболистами, а также пояснил принципы, на которых выстраиваются взаимоотношения тренерского штаба и каждого члена команды.

«Я никогда не спорил со своими игроками. Игроки не хотят спорить со мной, и я тоже. Они знают, что выбор тренера определяется не только игрой. Иногда это анализ соперника, иногда – ощущения тренера... Игрок не может учитывать все данные. Поэтому он должен доверять своему тренеру. Есть и другие аспекты выбора тренера. Игроки очень умны. В эпоху социальных сетей невозможно лгать. Все нужно говорить в лицо. Очень важно, как ты это говоришь. Нужно помнить, что игроки – люди. Для меня они прежде всего люди. Потому что со мной не всегда так обращались в жизни. Игроки совершают ошибки, и иногда им даже не нужно извиняться. Но если они сбивают командный ритм и начинают думать индивидуально, вот тогда и начинаются проблемы. Потому что если команда достигает своих целей, то и индивидуальные цели следуют за этим», – сказал Туран.

