Украина. Премьер лига
18 сентября 2025, 09:15
Арда ТУРАН: «Игроки не хотят спорить со мной»

Коуч «горняков» рассказал о своих принципах построения взаимоотношений в команде

Арда ТУРАН: «Игроки не хотят спорить со мной»
shakhtar.com. Арда Туран

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран рассказал о том, как происходит его общения с футболистами, а также пояснил принципы, на которых выстраиваются взаимоотношения тренерского штаба и каждого члена команды.

«Я никогда не спорил со своими игроками. Игроки не хотят спорить со мной, и я тоже. Они знают, что выбор тренера определяется не только игрой. Иногда это анализ соперника, иногда – ощущения тренера... Игрок не может учитывать все данные. Поэтому он должен доверять своему тренеру. Есть и другие аспекты выбора тренера. Игроки очень умны. В эпоху социальных сетей невозможно лгать. Все нужно говорить в лицо. Очень важно, как ты это говоришь. Нужно помнить, что игроки – люди. Для меня они прежде всего люди. Потому что со мной не всегда так обращались в жизни. Игроки совершают ошибки, и иногда им даже не нужно извиняться. Но если они сбивают командный ритм и начинают думать индивидуально, вот тогда и начинаются проблемы. Потому что если команда достигает своих целей, то и индивидуальные цели следуют за этим», – сказал Туран.

Ранее Арда Туран рассказал о мечте в карьере тренера, которая непосредственно связана с «Шахтером».

Арда Туран Шахтер Донецк
Алексей Сливченко Источник: Mackolik
