Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Конфликт в Реале. Винисисус считает, что Анчелотти был лучше, чем Алонсо
Испания
18 сентября 2025, 04:11 |
178
0

Конфликт в Реале. Винисисус считает, что Анчелотти был лучше, чем Алонсо

Бразильский футболист считает, что потерял доверие нынешнего тренерского штаба «сливочных»

18 сентября 2025, 04:11 |
178
0
Конфликт в Реале. Винисисус считает, что Анчелотти был лучше, чем Алонсо
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор недоволен методами и поведением главного тренера «сливочных» Хаби Алонсо. Об этом сообщили в ESPN:

«Статус Винисиуса в королевском клубе изменился за последние недели. Он был бесспорным игроком стартового состава при Карло Анчелотти, но теперь потерял свое влияние.

Под руководством испанского тренера бразилец провёл 11 официальных матчей. В девяти из них он вышел в стартовом составе, но довёл игру до конца лишь в одном матче; в остальных восьми поединках он был заменён во втором тайме.

Такая ситуация вызывает беспокойство и раздражение у бразильца. Он считает, что Хаби Алонсо не проявляет такого же доверия к Винисиусу, как его предшественник», – сообщил источник.

Хаби остается непреклонен – он не видит ничего плохого в постоянных ротациях, и не собирается постоянно ставить в старт Винисиуса только из-за звездного статуса футболиста:

«У каждого будет свое время, никто не будет играть в каждом матче. Никто не должен обижаться. Нам нужен каждый, потому что график очень напряжённый. Это наша стратегия. Изменения очень хорошо сказываются на каждом матче», – сообщил тренер.

По теме:
От Бернабеу до Азерсун Арены. Сколько вмещают стадионы команд ЛЧ?
Мбаппе – 9-й самый быстрый автор пятидесяти голов Реала во всех турнирах
Трент Александер-Арнольд появился в скандальной рекламе
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Винисиус Жуниор Хаби Алонсо Карло Анчелотти
Николай Титюк Источник: ESPN
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жозе МОУРИНЬО: «Бенфика официально спросила, интересно ли мне это»
Футбол | 18 сентября 2025, 03:44 1
Жозе МОУРИНЬО: «Бенфика официально спросила, интересно ли мне это»
Жозе МОУРИНЬО: «Бенфика официально спросила, интересно ли мне это»

Турецкий специалист прилетел в Лиссабон, чтобы возглавить португальский клуб

Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Бокс | 17 сентября 2025, 06:20 3
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда

Японец считает себя лучшим боксером в мире

Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 17.09.2025, 17:59
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
Футбол | 17.09.2025, 08:43
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
Шевченко удивил Мудрика своим отношением после допинг-скандала
Футбол | 18.09.2025, 00:12
Шевченко удивил Мудрика своим отношением после допинг-скандала
Шевченко удивил Мудрика своим отношением после допинг-скандала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
16.09.2025, 10:02 8
Футбол
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
16.09.2025, 07:34 12
Футбол
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
16.09.2025, 23:55 55
Футбол
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
17.09.2025, 04:19 14
Футбол
С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
16.09.2025, 10:10 11
Волейбол
Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу
Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу
16.09.2025, 23:32 4
Футбол
Турнирная таблица ЧМ по волейболу. Где Украина после победы над Алжиром?
Турнирная таблица ЧМ по волейболу. Где Украина после победы над Алжиром?
16.09.2025, 12:10
Волейбол
Умер легендарный вратарь и шестикратный участник Матча всех звезд НХЛ
Умер легендарный вратарь и шестикратный участник Матча всех звезд НХЛ
16.09.2025, 22:24
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем