Конфликт в Реале. Винисисус считает, что Анчелотти был лучше, чем Алонсо

Вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор недоволен методами и поведением главного тренера «сливочных» Хаби Алонсо. Об этом сообщили в ESPN:

«Статус Винисиуса в королевском клубе изменился за последние недели. Он был бесспорным игроком стартового состава при Карло Анчелотти, но теперь потерял свое влияние.

Под руководством испанского тренера бразилец провёл 11 официальных матчей. В девяти из них он вышел в стартовом составе, но довёл игру до конца лишь в одном матче; в остальных восьми поединках он был заменён во втором тайме.

Такая ситуация вызывает беспокойство и раздражение у бразильца. Он считает, что Хаби Алонсо не проявляет такого же доверия к Винисиусу, как его предшественник», – сообщил источник.

Хаби остается непреклонен – он не видит ничего плохого в постоянных ротациях, и не собирается постоянно ставить в старт Винисиуса только из-за звездного статуса футболиста:

«У каждого будет свое время, никто не будет играть в каждом матче. Никто не должен обижаться. Нам нужен каждый, потому что график очень напряжённый. Это наша стратегия. Изменения очень хорошо сказываются на каждом матче», – сообщил тренер.