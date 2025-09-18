Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рубен ван Боммель и Тимоти Веа повторили достижения своих родителей в ЛЧ
Лига чемпионов
18 сентября 2025, 02:42 |
Рубен ван Боммель и Тимоти Веа повторили достижения своих родителей в ЛЧ

Вспомним все семьи, в которых и отец, и сын (сыновья) забивали голы в Лиге чемпионов

Рубен ван Боммель и Тимоти Веа повторили достижения своих родителей в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен ван Боммель

16 сентября шестью матчами стартовала Лига чемпионов сезона 2025/26.

В двух матчах были зафиксированы интересные авторы забитых мячей: в составе «ПСВ» из Эйндховена голом против «Юнион Сен-Жилуаз» отличился Рубен ван Боммель, а в составе «Марселя» забитым мячом в ворота «Реала» – Тимоти Веа.

Интересным фактом, который объединяет этих футболистов, является то, что в свое время в матчах Лиги чемпионов забивали голы их родители – Марк ван Боммель и Джордж Веа.

Вспомним все семьи, в которых и отец, и сын (сыновья) отмечались забитыми мячами в Лиге чемпионов.

Отцы и их сыновья, которые забивали голы в Лиге чемпионов, начиная с сезона 1992/93

  • Абеди Пеле – Андре Айю и Джордан Айю
  • Энрико Кьеза – Федерико Кьеза
  • Златко Захович – Лука Захович
  • Патрик Клюйверт – Джастин Клюйверт
  • Лилиан Тюрам – Маркус Тюрам
  • Джордж Веа – Тимоти Веа
  • Диего Симеоне – Джованни Симеоне и Джулиано Симеоне
  • Сержиу Консейсау – Франсишку Консейсау
  • Фран – Нико Гонсалес
  • Марк ван Боммель – Рубен ван Боммель
По теме:
Диего СИМЕОНЕ: «Гол ван Дейка оставил нам горький привкус поражения»
ФОТО. Гарри Кейн получил приз лучшему в игре Баварии с Челси. Крутая оценка
Маркус Тюрам достиг отметки в 100 голов на клубном уровне
Лига чемпионов ПСВ Марсель Андре Айю Джордан Айю Федерико Кьеза Джастин Клюйверт Патрик Клюйверт Маркус Тюрам Лилиан Тюрам Джордж Веа Тимоти Веа Диего Симеоне Джованни Симеоне Джулиано Симеоне Франсишку Консейсау Сержиу Консейсау Нико Гонсалес Марк ван Боммель Рубен ван Боммель
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
