Рубен ван Боммель и Тимоти Веа повторили достижения своих родителей в ЛЧ
Вспомним все семьи, в которых и отец, и сын (сыновья) забивали голы в Лиге чемпионов
16 сентября шестью матчами стартовала Лига чемпионов сезона 2025/26.
В двух матчах были зафиксированы интересные авторы забитых мячей: в составе «ПСВ» из Эйндховена голом против «Юнион Сен-Жилуаз» отличился Рубен ван Боммель, а в составе «Марселя» забитым мячом в ворота «Реала» – Тимоти Веа.
Интересным фактом, который объединяет этих футболистов, является то, что в свое время в матчах Лиги чемпионов забивали голы их родители – Марк ван Боммель и Джордж Веа.
Вспомним все семьи, в которых и отец, и сын (сыновья) отмечались забитыми мячами в Лиге чемпионов.
Отцы и их сыновья, которые забивали голы в Лиге чемпионов, начиная с сезона 1992/93
- Абеди Пеле – Андре Айю и Джордан Айю
- Энрико Кьеза – Федерико Кьеза
- Златко Захович – Лука Захович
- Патрик Клюйверт – Джастин Клюйверт
- Лилиан Тюрам – Маркус Тюрам
- Джордж Веа – Тимоти Веа
- Диего Симеоне – Джованни Симеоне и Джулиано Симеоне
- Сержиу Консейсау – Франсишку Консейсау
- Фран – Нико Гонсалес
- Марк ван Боммель – Рубен ван Боммель
