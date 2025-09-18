Рубен ван Боммель и Тимоти Веа повторили достижения своих родителей в ЛЧ

16 сентября шестью матчами стартовала Лига чемпионов сезона 2025/26.

В двух матчах были зафиксированы интересные авторы забитых мячей: в составе «ПСВ» из Эйндховена голом против «Юнион Сен-Жилуаз» отличился Рубен ван Боммель, а в составе «Марселя» забитым мячом в ворота «Реала» – Тимоти Веа.

Интересным фактом, который объединяет этих футболистов, является то, что в свое время в матчах Лиги чемпионов забивали голы их родители – Марк ван Боммель и Джордж Веа.

Вспомним все семьи, в которых и отец, и сын (сыновья) отмечались забитыми мячами в Лиге чемпионов.

Отцы и их сыновья, которые забивали голы в Лиге чемпионов, начиная с сезона 1992/93

Pais e filhos que marcaram na Champions (desde 1992/93):

➡ Abedi Pelé - André Ayew e Jordan Ayew

➡ Enrico Chiesa - Federico Chiesa

➡ Zlatko Zahovic - Luka Zahovic

➡ Patrick Kuivert - Justin Kluivert

➡ Lilian Thuram - Marcus Thuram

➡ George Weah - Timoty Weah

