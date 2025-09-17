Известный экс-игрок Ромы назвал главные слабости Довбика в Роме

Бывший защитник «Ромы» (1997-2005 годы) и сборной Франции Венсан Кандела поделился мнением об украинском форварде «волков» Артеме Довбике, выделив сильные и слабые стороны этого футболиста.

«Первый год Довбика в «Роме» я сравниваю с дебютным сезоном Джеко, которого считаю одним из величайших нападающих всех времен. Довбик все еще демонстрирует впечатляющую статистику – 17 голов, неплохо, как Джеко в свой первый год. Итальянский чемпионат непрост для тех, кто прибыл сюда из испанской Ла Лиги. Довбик физически силен, но ему нужно работать тактически и технически. Конечно, как сказал тренер, ему нужно работать усерднее. Он – часть команды, и он важен. Эван Фергюсон отличался ассистами, но не забивал, он мне очень нравится; он молод, и нам нужно сосредоточиться на нем. Я не был в раздевалке и не могу знать, что сказал Гасперини о Довбике. Но я думаю, это важно; это знаки. Когда говоришь, лучше говорить правду», – заявил Кандела.

Отметим, что в июне нынешнего года Кандела заявлял, что Довбик заслуживает доверия в «Роме».