Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Александр ШОВКОВСКИЙ: «У этого украинца очень неприятная травма»
Украина. Премьер лига
18 сентября 2025, 23:02
Александр ШОВКОВСКИЙ: «У этого украинца очень неприятная травма»

Тренер рассказал о состоянии Владислава Кабаева

Александр ШОВКОВСКИЙ: «У этого украинца очень неприятная травма»
ФК Динамо. Александр Шовковский

17 сентября прошел матч 1/16 финала Кубка Украины 2025/26 между командами Александрия и Динамо Киев.

Коллективы сыграли на стадионе КСК «Ника». Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу киевлян.

Травму в матче получил футболист киевлян Владислав Кабаев. О его состоянии высказался главный тренер «Динамо» Александр Шовковский.

«У Кабаева очень болезненное и неприятное рассечение. Слава Богу, неглубокое. Надеемся, что к следующей игре он будет готов. Но по себе знаю, что это очень неприятный момент и очень неприятная травма», – отметил Шовковский.

Дмитрий Олейник Источник: ФК Динамо Киев
Комментарии
