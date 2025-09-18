Александр ШОВКОВСКИЙ: «У этого украинца очень неприятная травма»

17 сентября прошел матч 1/16 финала Кубка Украины 2025/26 между командами Александрия и Динамо Киев.

Коллективы сыграли на стадионе КСК «Ника». Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу киевлян.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Травму в матче получил футболист киевлян Владислав Кабаев. О его состоянии высказался главный тренер «Динамо» Александр Шовковский.

«У Кабаева очень болезненное и неприятное рассечение. Слава Богу, неглубокое. Надеемся, что к следующей игре он будет готов. Но по себе знаю, что это очень неприятный момент и очень неприятная травма», – отметил Шовковский.