Хаби АЛОНСО: «Он важный игрок Реала, но это была большая ошибка»

Во вторник, 16 сентября, прошел матч 1-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между мадридским «Реалом» и «Марселем».

Матч прошел на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в столице Испании Мадриде. Победу в матче одержали хозяева со счетом 2:1.

Главный тренер «королевского клуба» Хаби Алонсо остался недоволен действиями Арды Гюлера, из-за которого «сливочные» пропустили первый гол в матче.

«Арада Гюлер? Он важный игрок Реала, но это была большая ошибка», – отметил тренер.

Следующий матч в Лиге чемпионов «Реал» сыграет 30 сентября против «Кайрата».