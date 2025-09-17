Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Жеребьевка Кубка Дэвиса. С кем сыграет Италия? Определены пары 1/4 финала
Кубок Дэвиса
17 сентября 2025, 15:38 |
313
0

Финальная часть командного турнира состоится в Болонье с 18 по 23 ноября

Жеребьевка Кубка Дэвиса. С кем сыграет Италия? Определены пары 1/4 финала
Getty Images/Global Images Ukraine

17 сентября состоялась жеребьевка финального этапа Кубка Дэвиса 2025, по итогам которой были определены пары 1/4 финала.

Финальная часть командного турнира состоится с 18 по 23 ноября в итальянской Болонье.

Кубок Дэвиса 2025. Пары 1/4 финала

Италия [1] – Австрия
Франция [3] – Бельгия

Испания – Чехия [4]
Аргентина – Германия [2]

Действующими чемпионами являются итальянцы. Пока что еще неизвестны составы команд, но фанаты уже ждут предстоящей встречи Карлоса Алькарас и Янника Синнера на Кубке Дэвиса, так еще и в игре финального противостояния.

По теме:
Украина потеряла одно место в рейтинге. Что ждет сборную в Кубке Дэвиса?
Кубок Дэвиса. Определены все 8 сборных-участниц финального раунда
Испания без Алькараса совершила суперкамбек и вышла в финальный этап КД
Даниил Агарков
