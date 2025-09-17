Жеребьевка Кубка Дэвиса. С кем сыграет Италия? Определены пары 1/4 финала

17 сентября состоялась жеребьевка финального этапа Кубка Дэвиса 2025, по итогам которой были определены пары 1/4 финала.

Финальная часть командного турнира состоится с 18 по 23 ноября в итальянской Болонье.

Кубок Дэвиса 2025. Пары 1/4 финала

Италия [1] – Австрия

Франция [3] – Бельгия

Испания – Чехия [4]

Аргентина – Германия [2]

Действующими чемпионами являются итальянцы. Пока что еще неизвестны составы команд, но фанаты уже ждут предстоящей встречи Карлоса Алькарас и Янника Синнера на Кубке Дэвиса, так еще и в игре финального противостояния.