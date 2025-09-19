Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
19 сентября 2025, 05:54 |
Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду

Фурия Роха не хочет, чтобы в турнире участвовал Израиль

Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
Getty Images/Global Images Ukraine. сборная Испании

Действующий чемпион Европы сборная Испании может бойкотировать чемпионат мира по футболу 2026, если туда будет допущена команда Израиля.

Эту информацию подтвердил представитель Испанской социалистической рабочей партии в конгрессе Пачи Лопес.

«Мы еще не знаем, какие команды и страны примут участие в ЧМ-2026 года. Спорт не может быть изолирован от того, что сейчас происходит в мире. Особенно, когда речь идет о массовых нарушениях прав человека со стороны Израиля», – сказал Лопес.

Ранее тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте назвал Педри лучшим полузащитником в мире.

ЧМ-2026 по футболу сборная Испании по футболу сборная Израиля по футболу
Дмитрий Олейник Источник: La Nacion de Argentina
batistuta
Я би за таку тільки заяву на Іспанію наклав такі санкції, як, навіть, путєну не снилися... 
