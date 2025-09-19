Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду

Действующий чемпион Европы сборная Испании может бойкотировать чемпионат мира по футболу 2026, если туда будет допущена команда Израиля.

Эту информацию подтвердил представитель Испанской социалистической рабочей партии в конгрессе Пачи Лопес.

«Мы еще не знаем, какие команды и страны примут участие в ЧМ-2026 года. Спорт не может быть изолирован от того, что сейчас происходит в мире. Особенно, когда речь идет о массовых нарушениях прав человека со стороны Израиля», – сказал Лопес.

