Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
Фурия Роха не хочет, чтобы в турнире участвовал Израиль
Действующий чемпион Европы сборная Испании может бойкотировать чемпионат мира по футболу 2026, если туда будет допущена команда Израиля.
Эту информацию подтвердил представитель Испанской социалистической рабочей партии в конгрессе Пачи Лопес.
«Мы еще не знаем, какие команды и страны примут участие в ЧМ-2026 года. Спорт не может быть изолирован от того, что сейчас происходит в мире. Особенно, когда речь идет о массовых нарушениях прав человека со стороны Израиля», – сказал Лопес.
Ранее тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте назвал Педри лучшим полузащитником в мире.
