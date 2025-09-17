Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Снова пенальти. Чернигов сравнял счет в матче Кубка против Кривбасса
Кубок Украины
17 сентября 2025, 14:13
ВИДЕО. Снова пенальти. Чернигов сравнял счет в матче Кубка против Кривбасса

Сильный и точный удар от Койдана позволил хозяевам восстановить паритет

ФК Чернигов. Вячеслав Койдан

В среду, 17 сентября проходит поединок 1/16 финала Кубка Украины, в котором встретились «Чернигов» и криворожский «Кривбасс».

Команды играют на стадионе «Чернигов-Арена». Начало встречи в 13:00 по киевскому времени.

На 47-й минуте гости получили шанс восстановить паритет – Араухо сыграл рукой в собственной штрафной, после чего арбитр назначил пенальти в ворота «Кривбасса».

Сильный и точный удар от Койдана позволил «Чернигову» сделать счет равным.

ГОЛ, 1:1! Койдан, 47 мин (пен)

Видео голов:

Кубок Украины по футболу Чернигов Кривбасс Кривой Рог видео голов и обзор Вячеслав Койдан пенальти
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
