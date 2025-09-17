Тренер Карабаха раскрыл секрет победы над Бенфикой

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов дал несколько комментариев после сенсационного камбэка в первом туре Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики» (3:2).

«Прежде всего, я поздравляю своих ребят. Они показали хорошую игру и добились отличной победы. Это был матч, который мы могли проиграть. Преимущество было на стороне соперника. В начале игры мы проигрывали со счетом 0:2. Вернуться в игру казалось совсем непросто. Но ребята поверили в себя, не опустили руки и смогли сократить отставание, что помогло нам выиграть.

Наша победа не означает, что «Бенфика» слабая команда. Вовсе нет. «Бенфика» очень хорошо работает с мячом, тактически разумно играет. И я еще до игры говорил, что будет тяжело для игроков, но желание будет большим. К счастью, мы добились большой победы. Впервые в истории как азербайджанского футбола, так и нашего клуба мы выиграли матч на групповом этапе Лиги чемпионов.

Просто с самого начала я сказал ребятам, что они должны наслаждаться этой игрой – это Лига чемпионов. Я сказал им, что мы должны быть смелее. В любой ситуации нужно стараться находить свою игру и демонстрировать ее. Да, я предупреждал, что будут ошибки, потери мяча. Ведь впереди у нас команда более высокого уровня. Ребята это приняли. Похоже, было предопределено, что мы победим – и нам это удалось», – сказал Гурбанов.