Легенда Реала выразил недовольство игрой сливочных против Марселя
Гути разочарован выступлением команды во втором тайме
Бывший игрок мадридского «Реала» и сборной Испании, Гути, поделился мыслями о выступлении «сливочных» в домашнем матче первого тура Лиги чемпионов против «Марселя».
Мадридский клуб минимально обыграл соперника из Франции благодаря двум забитым мячам Килиана Мбаппе с пенальти (2:1).
«Это далось тяжело. Эта победа далась «Реалу» непросто. В первом тайме, как я считаю, «Реал» был лучше – он контролировал игру и имел больше моментов.
Правда, во втором тайме, больше из-за физического аспекта, команда немного подсела, и ей было трудно доходить до ворот «Марселя».
Лишь отдельный индивидуальный эпизод решил исход этого матча», – сказал Гути.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В ассоциации сообщили, что не являются стороной в этом деле
Семь футболистов «фиолетовых» подхватили вирусные заболевания