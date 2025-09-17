Легенда Реала выразил недовольство игрой сливочных против Марселя

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
17 сентября 2025, 10:37 | Обновлено 17 сентября 2025, 10:38
Гути разочарован выступлением команды во втором тайме

Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок мадридского «Реала» и сборной Испании, Гути, поделился мыслями о выступлении «сливочных» в домашнем матче первого тура Лиги чемпионов против «Марселя».

Мадридский клуб минимально обыграл соперника из Франции благодаря двум забитым мячам Килиана Мбаппе с пенальти (2:1).

«Это далось тяжело. Эта победа далась «Реалу» непросто. В первом тайме, как я считаю, «Реал» был лучше – он контролировал игру и имел больше моментов.

Правда, во втором тайме, больше из-за физического аспекта, команда немного подсела, и ей было трудно доходить до ворот «Марселя».

Лишь отдельный индивидуальный эпизод решил исход этого матча», – сказал Гути.

Лига чемпионов
Андрей Витренко Источник: Marca
